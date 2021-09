Melella y Fernández participaron del Encuentro Nacional del Frente de Todos

“Necesitamos Diputadas y Diputados que defiendan la Argentina de la recuperación”, dijo el actual Gobernador fueguino.

El máximo referente de FORJA Tierra del Fuego y actual Gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella, participó junto al precandidato al Diputado Nacional, Guillermo Fernández, del encuentro nacional del Frente de Todos que encabezó el Presidente Alberto Fernández, del que participaron gobernadores y candidatos a diputados y senadores de las distintas provincias, bajo la consigna central de la campaña, “La Argentina que queremos”.

Gustavo Melella y Guillermo Fernández participaron del encuentro vía remota desde la ciudad de Río Grande acompañando a Alberto Fernández quien planteó que “nosotros proponemos la producción, el desendeudamiento. Ahora, si vamos a poder hacer lo que soñamos. Llegó el momento del crecimiento. Ese es el camino que le pido a los argentinos que tomen”.

Luego del encuentro, Melella renovó que “necesitamos que Tierra del Fuego le de a la Nación dos Diputados como Carolina Yutrovic y Guillermo Fernández, porque no queremos volver a la Argentina donde lo más importante era endeudarse, donde se decía que lo importado era mejor que lo nacional y se destruyó la industria nacional y la industria fueguina, no queremos volver a la Argentina donde perdimos en la provincia 6 mil puestos de trabajo, no queremos volver a ese país donde no se construían viviendas ni se urbanizaba”.

Subrayó en este sentido que “queremos la Argentina que inició su reconstrucción con el Presidente Fernández a pesar de la pandemia. Tierra del Fuego empezó a recuperar el empleo, se empezó a recuperar el salario de los servidores públicos después de años. Queremos esa Argentina que apuesta al acceso a la tierra y la vivienda y que defiende la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas y los recursos naturales”.

“Necesitamos Diputados y Diputadas que se pongan bien firmes en reclamar lo que hay que reclamar, que defiendan la soberanía y la Ley 19640 sin titubeos. Carolina Yutrovic y Guillermo Fernández son quienes mejor van a representar este proyecto”, agregó.