La Municipalidad de Ushuaia comenzó con las Visitas Guiadas al Parque Nacional para Estudiantes de la ciudad

La Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia iniciaron con los estudiantes de la Escuela Las Lengas, las visitas guiadas al Parque Nacional, en el marco del programa de Turismo Social y Concientización.

El secretario de Turismo, David Ferreyra contó que “junto a los guías de turismo de la Secretaría comenzamos con las salidas educativas al Parque Nacional de Tierra del Fuego, dónde en esta oportunidad los chicos que asisten a la Escuela Experimental Las Lengas, quienes pudieron disfrutar de una experiencia enriquecedora que ofrece el entorno natural, la flora y fauna”.

De la misma manera explicó la importancia de “seguir trabajando para que todos los vecinos y vecinas tengan la oportunidad de conocer los atractivos turísticos, culturales e históricos que tiene la ciudad, visitas en las que además hacemos especial hincapié en el cuidado del medio ambiente”.

El funcionario municipal anticipó que “durante el mes de septiembre le daremos continuidad a las salidas educativas al Parque Nacional, ya que tenemos inscriptos unos 900 estudiantes de diferentes instituciones educativas”.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Educación, Maria Jose Calderón destacó “la importancia de estas jornadas integradoras, que les permiten a nuestros jóvenes poder conocer más de su entorno, de su ciudad y de este lugar mágico y único en el que vivimos”.

“El intendente Walter Vuoto nos ha pedido que llevemos el turismo a los vecinos y vecinas, para que no solo lo disfruten quienes nos visitan. En la base de esta política pública está la premisa de que no se ama lo que no se conoce y uno solo se compromete con aquello que ama. Por eso, necesitamos que nuestros estudiantes quieran cada vez más su lugar y lo puedan conocer” finalizó Calderón.