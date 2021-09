Vuoto entregó predio para la Sede Social del Sindicato de Jerárquicos

El Intendente de Ushuaia Walter Vuoto junto la diputada nacional Carolina Yutrovic, y a la Secretaria de Habitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches, entregó el decreto de adjudicación de un predio en Andorra al Sindicato de Jerárquicos de la Municipalidad, para la construcción de su sede social. Tras finalizar el acto, Vuoto anunció que se trabajara con el gremio de Jerárquicos para dar respuesta a la demanda habitacional de los asociados junto al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

El Intendente agradeció al sindicato de Jerárquicos, a su comisión directiva y al secretario Oscar Umführer por el acompañamiento a la gestión a lo largo de estos años y por la gran colaboración para dar respuestas a los vecinos y vecinas, el trabajo en paritarias y la prestación de servicios municipales.

“Aún en pandemia pudimos dar respuestas”, expresó Vuoto y destacó los acuerdos paritarios que posibilitaron que su gestión otorgue por sexta vez consecutiva los mayores porcentajes de aumento a sus trabajadores, “aún con una fuerte caída en los ingresos, que ustedes lo saben”, sostuvo.

“Gracias a este convenio que acabamos de firmar, con este gran trabajo que están haciendo Lorena Henriques Sanches, con las subsecretarias Yanira Martínez e Irupé Petrina y todo el equipo de Habitat, nos permite hoy tener otra mirada y otras herramientas para resolver el tema. Hoy ustedes van a tener un lugar donde construir su identidad, su lugar para funcionar sindicalmente que es lo más lindo que podemos hacer, construir desde lo colectivo”.

“Dijimos que íbamos a avanzar con lo mejor que podemos hacer, que es la vivienda. Y Hábitat, además de administrar la tierra empezó a hacer servicios, urbanizaciones con gas, con luz y asumimos el desafío de construir viviendas y creamos la subsecretaria de vivienda dentro de la secretaría de Habitat”, dijo Vuoto.

Aclaró que por misiones y funciones, en materia de vivienda le corresponde al IPV, “pero ante la ausencia, decidimos hacernos cargo del problema. Porque somos una Municipalidad que presta muchos más servicios y se hace cargo de muchas más cosas como lo hicimos con la salud”.

Tras la entrega del decreto, el Intendente de Ushuaia destacó la importancia de poder avanzar en un política habitacional para la construcción de viviendas para el sector junto a la Nación. “Eso nos motoriza, nos moviliza, es lo que ustedes anhelaban y que nosotros soñábamos pero que no podíamos pero que no nos permitían ni entrar por la puerta de atrás a la Casa Rosada”, expresó Vuoto. “A la mayoría de los jerárquicos del sindicato que confiaron en nosotros, que sigan confiando que no nos dejen solos, que esto es posible gracias al trabajo que hacen todos los días en la Municipalidad de Ushuaia, gracias al trabajo que construimos en las paritarias, gracias al trabajo que construimos como gestión y gracias un proyecto nacional que volvió para generar recursos para resolver los problemas de todos los ushuaienses y las ushuaienses”.

Por su parte, la diputada nacional Carolina Yutrovic destacó la decisión política del intendente “de acompañar todos los procesos, no solamente en la distribución de tierra para los vecinos y vecinas para facilitar el acceso, sino también en una política también mucho más integral que es la vivienda”.

“En esto vamos a seguir trabajando, porque también hay un gobierno nacional sumamente comprometido en dar los recursos para la accesibilidad a las tierras y la construcción de las viviendas que van arriba”, anunció Yutrovic.

“Es muy importante que podamos seguir acompañando a intendentes como Walter, a sindicatos como el que preside Oscar para que sigamos avanzando en esto de tener un lugar, un espacio donde desarrollar todas las actividades de un sindicato, que son muchísimas”, dijo la parlamentaria en el acto de entrega y felicitó al sindicato y a las autoridades municipales. “Hoy es el inicio de una obra a futuro que va a ser para el bien no sólo de los afiliados sino de la comunidad.

Muchas gracias por la invitación”.

La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches, sostuvo que la entrega del decreto de adjudicación del predio en la zona del valle de Andorra para la construcción de su sede “era un pedido que el gremio venía haciendo hace un tiempo y había quedado pendiente. En este compromiso que tienen con la gestión, también el intendente puso manos en el tema y procedimos a la adjudicación de este predio”.

Oscar Umführer, al frente del Sindicato, sostuvo que “esto es un orgullo para el sindicato, un sindicato tan nuevo y joven que ha podido distinguirse por su forma de actuar, por su forma de gestionar y queremos agradecer en especial al intendente por esta posibilidad que nos da de poder contar con un predio para hacer nuestro espacio común”.