En Memoria del Sensei Marcelo Chávez, Pino entregó distinción a Familiares

El presidente del Parlamento municipal, concejal Juan Carlos Pino, junto a los integrantes del cuerpo deliberativo realizaron un homenaje entregando una distinción a familiares de quien en vida fuera el sensei Marcelo Chávez. Fue en reconocimiento por su trayectoria como deportista y docente formador en el ámbito de las artes marciales.

El acto, que tuvo lugar en el recinto legislativo, convocó a la madre, a su señora esposa y a amigos de Chávez, para que en manos del concejal Pino y en compañía del resto de los ediles se hiciera entrega de una distinción en su memoriam que además se hizo extensiva para su escuela y la Asociación de Karate Do Shorinryu.

Al respecto, Pino subrayó que “es importante destacar el compromiso que tuvo con nuestra comunidad, su trayectoria y valores. Fue una persona con mucha responsabilidad que instruyó a muchos chicos de nuestra ciudad”, y agregó que “nos resulta muy triste tener que hacer este reconocimiento, y no haberlo hecho en vida. Es un tema que nos conmociona, como a toda la ciudad cuando recibió la noticia”.

El presidente del Parlamento, en los fundamentos del proyecto de resolución que formalizó este homenaje, destaca que “sembró en el corazón de sus alumnos los valores del karate: el respeto por el otro, la disciplina, la superación, la no violencia, la solidaridad y la alegría”.

Además, sobre su formación revela que “era cinturón negro y director técnico de la Asociación de Karate Do Shorinryu Kodokan TDF y pertenecía a la World Association of Okinawa Shorinryu Karate Do Kodokan. Se había instruido en distintas partes del mundo, principalmente Okinawa, Japón, donde adquirió sus principales conocimientos”.

“Como practicante incursionó en la competencia deportiva siendo un exitoso deportista en una especialidad de kata (Formas)” destaca, y precisa que logró “títulos nacionales, internacionales y podios mundiales. También como practicante llegó a la categoría de 6to Dan Grado de maestría del karate que muy pocos llegan a los 47 años”.

Respecto a otras actividades en nuestra comunidad, Pino argumenta que también “se desempeñó como preceptor del CIEU desde la apertura del establecimiento educativo y hasta 2011. Allí colaboró con la formación de centenares de jóvenes y adolescentes, a quienes acompañó por su paso en el nivel medio educativo. Luego, trabajó en el Puerto de Ushuaia que hoy lo tenía ya hace varios años como inspector de pesca”.