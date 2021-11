Informe De Situación Covid-19: La Provincia ha recibido 300.503 dosis de vacunas

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego AIAS brindó un informe de situación en cuanto a la pandemia de Covid-19 en la provincia y su evolución en la última semana.

Al día de la fecha hay un total de 31.729 casos confirmados y 493 pacientes fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

En la última semana no se detectaron casos nuevos en ninguna de las tres ciudades fueguinas. Actualmente no hay pacientes internados en UTI en toda la Provincia. El número de altas desde el inicio de la pandemia asciende a 31.237. No hay en el día de la fecha casos activos en Tierra del Fuego.

En cuanto al plan de vacunación que se está llevando adelante, la Provincia ha recibido 300.503 dosis de vacunas. Ya han sido aplicadas 265.992; 147.489 personas recibieron la primera dosis de las cuales 113.920 recibieron ambas. Asimismo se aplicaron 4.082 terceras dosis, 2 vacunas de aplicación única y 499 dosis de refuerzo. (Datos del Monitor Público de Vacunación actualizados a las 4:29hs de esta mañana).

Respecto del modo de transmisión, el mayor porcentaje de casos se produce por transmisión comunitaria o por contacto estrecho.

Se reitera la importancia de mantener las medidas de higiene y cuidados para disminuir contagios. Esto incluye especialmente ventilar los ambientes. También utilizar tapaboca, lavarse regularmente las manos, desinfectar las superficies y objetos de uso cotidiano y respetar en todo momento los protocolos establecidos.

Asimismo, ante la aparición de síntomas se solicita llamar al 107 y mantenerse aislado.