El Municipio de Tolhuin llevó adelante la 1° Jornada de Capacitación en Licitaciones de la Obra Pública

El Municipio de Tolhuin llevó adelante la 1° jornada del “Programa de Fomento y Capacitación para PyMEs locales” sobre licitaciones de la obra pública.

La iniciativa tuvo como objetivo brindar herramientas y conocimientos sobre los procesos licitatorios e instancias del mismo, en virtud del análisis de las ofertas que realizaban las empresas locales, respaldando como política pública de la gestión no solo la obra, sino también el crecimiento y ampliación de conocimiento en materia de Obra Pública a nuestras PyMEs Locales.

Mediante el Programa «Accesibilidad Urbana para una ciudad más inclusiva» y vinculando a la demanda de mano de Obra Local articulado con la Dirección de Empleo del Municipio de Tolhuin, y su Banco Mol, se busca un reordenamiento de la demanda laboral y los déficits de empresas locales en procesos licitatorios.

A su vez, se incorporaron conceptos orientados a Presupuesto con Perspectiva de género y Diversidad en la búsqueda de la igualdad en la obra Pública Municipal para la creación de fuentes laborales sin distinción de género, ampliando las posibilidades laborales de mujeres Tolhuinenes en el rubro de la Construcción y la potencialidad de recurrir a la base de datos de la Dirección de Empleo del Municipio de Tolhuin.

Además, se le solicitó a cada una de las empresas locales recurrir a la oficina como agente en el registro de la demanda de mano de obra de los vecinos y vecinas, y en respaldo a las empresas que recurren en su solicitud de una fuente fidedigna de oferta/demanda de mano de obra y empleo, incorporando mano de obra femenina.

Estuvieron presentes el Intendente Daniel Harrington, el Concejal Matías Rodriguez, la Secretaria de Gobierno Ana Paula Cejas, el Secretario de Planificación y Desarrollo urbano, Arq. Carlos Gómez, y el Subsecretario de Proyectos y Licitaciones, Arq. Hugo Gómez.

«Sabemos que las empresas tienen la capacidad técnica para realizar las obras, pero quizás no la capacidad instalada en cuanto a las obligaciones que la administración le requiere al Municipio en para la transparencia del uso de los fondos públicos. En estas charlas no sólo hablamos de Obra y Construcción, sino de la potencialidad que tienen como Pymes locales, de participar de la transformación del territorio, de ser agentes de cambio en la vida de los propios vecinos y vecinas y ser actores presentes en la elaboración de mano de obra calificada para que el crecimiento de la ciudad no sólo sea en Obras, sino en su calidad y capacidad orientados a una política con fuerte carga social y de impacto directo en el cambio de la vida de un vecino”, expresó el Subsecretario de Proyectos y Licitaciones, Arq. Hugo Gómez.

Además, agregó: “No solo es realizar una obra sino motorizar y posibilitar el cambio de vida de una familia con una oportunidad laboral y en este tipo de políticas, el Municipio de Tolhuin a través de la gestión del Intendente Daniel Harrington siempre estará presente brindando capacitaciones y posibilidades”.