Melella firmó la Creación del Centro Popular de Cultura

El gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, Gustavo Melella, junto con la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Analía Cubino y la secretaria de Cultura, Lucia Rossi, realizaron esta mañana en instalaciones del Centro Cultural Yaganes la firma del Decreto de creación del Centro Popular de Cultura, un espacio de formación que respaldará y promoverá iniciativas para ampliar el desarrollo sociocultural de la provincia. Funcionará en diversos puntos de la provincia desde los cuales en la actualidad se brindan diversas propuestas culturales.

Asimismo, desde la firma de este Decreto se hace efectiva la estabilidad laboral a docentes, talleristas y educadores populares que ejercen sus funciones en dichas actividades desde hace más de 5 años.

El Gobernador destacó que “realizar hoy la firma de este decreto, día en el que celebramos la democracia, es una enorme satisfacción, porque no hay cuestión más democrática que la cultura. A través de ella nos expresamos libremente y en los peores momentos de la Argentina, de represión de los gobiernos de factos, la cultura se mantuvo de una manera u otra, salvando la vida de un pueblo y no había forma, muchas veces aunque lo intentaban, de parar la expresión cultural, por eso creo que es el emblema de la democracia”.

Por su parte, la ministra Cubino, felicitó a quienes se desempeñan como docentes, talleristas y educadores populares en los Centros Culturales, remarcando que “en ustedes estuvo la mejor gestión de la pandemia, pudieron llegar a cada uno con diferentes estrategias para acompañar a nuestros niños y niñas en casa, creando una forma de estar con los demás. La cultura es vital para el crecimiento de nuestra sociedad y para momentos tan difíciles como los que vivimos en el 2020”.

“Al inicio de la gestión los talleristas nos planteaban la necesidad de que fuera reconocida su labor con la estabilidad laboral. Reconocemos que son educadores y educadoras, porque que la educación sea no formal, no implica que no sea educación y por relevancia que sea educación popular” mencionó Cubino y agregó que “hoy nos convoca la creación de un Centro Popular de Cultura que va a habitar Yaganes como hasta hoy y también en Ushuaia en los Centros que ya tenemos, pero también con la necesidad de pensar en un proyecto para que en algún momento tenga su propio edificio en cada ciudad, siendo el lugar de resguardo de nuestro patrimonio”.

“Hoy a través de esta figura legal, acceden a su estabilidad laboral con la titularización aquellos que tienen más de 5 años en funciones. Hay docentes, talleristas, educadores populares, que estuvieron más de 25 años sin lograr esto, luchando entre altas y bajas, quedando cautivos de situaciones muy complejas, por eso celebramos que desde hoy tengan este resguardo legal”, subrayó Cubino.

El Centro Popular Cultural surge como una estrategia institucional que brindará formación cultural que viabilice el contexto de la educación como medio efectivo para generar cambios y transformaciones sociales, culturales, laborales, desde una construcción colectiva, diseñando e implementando proyectos y acciones de manera integral destinados a vincular a la comunidad con todas las expresiones artísticas que permitan profesionalizar el desarrollo cultural y creativo, implementando acciones que promuevan la inclusión cultural de los sectores más vulnerables, generando herramientas de producción de saberes y conocimientos situados en el territorio.

Asimismo, la Ministra remarcó que “esto también tiene que ser el incentivo para desarrollar carreras docentes y de acceso a este Centro. Lo prioritario hoy es tomar a quienes están hace tanto tiempo esperando la titularización y luego continuaremos con el acceso a otros, para que hagan su carrera, se formen y puedan acceder también a este concurso”.

Por otro lado, Melella felicitó a los talleristas y les solicitó que “tengan presente que la tarea de ustedes es fundamental para el desarrollo y crecimiento de la provincia, para generar empleo, para seguir construyendo democracia, pero por sobre todo, seguir construyendo la provincia que todos deseamos, una provincia fuerte desde lo cultural, con esa libertad de expresión, siempre en favor de los demás y de los derechos”.