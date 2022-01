Río Grande: Sumate al Torneo de Fútbol 9 que se realizará el 17 de enero

Quienes estén interesados e interesadas podrán inscribirse desde el 7 hasta el 14 de enero, por medio del formulario online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOIJs2ZLRBAFkbQ8tPo-vO68u727tARxmCmch1MGc1aUqs5A/viewform.

El Municipio de Río Grande abre las inscripciones para que los interesados participen del Torneo de Fútbol 9 “Armá tu equipo y vení a jugar”. Se puede representar al barrio, a la escuela de fútbol, a un club y entre amigos.

Solo el representante del grupo deberá completarlo con los datos del equipo y adjuntar fotocopia de DNI del frente.

El Torneo tiene fecha de inicio el 17 de enero y se desarrollará en el barrio AGP junto con la Liga Oficial de Fútbol de Río Grande.

Por otro lado, las categorías que se podrán anotar son: Sub 13 (2008/09); Sub 11 (2010/11); Sub 9 (2012/13); Sub 7 (2014/15); Sub 5 (2016/17), y la lista de buena fe deberá ser con 15 jugadores.

Además, serán Mixto Juvenil Sub 15 (2007/06); Mixto Juvenil Sub 17 (2005/04); con lista de buena fe de 8 varones y 7 mujeres o viceversa. Aclararon que sólo pueden tener hasta 2 DT por equipo.

De esta forma, el Estado Municipal acompaña a los clubes como a los y las riograndenses que les guste el fútbol. Con estas iniciativas deportivas hacemos de Río Grande una ciudad más saludable, y se promueve el bienestar de las personas, como así también se fortalece el compromiso del trabajo en equipo.