Río Grande: Continúan abiertas las inscripciones para participar del «Torneo de Fútbol 9»

El Municipio de Río Grande invita a la comunidad a ser parte del Torneo de Fútbol 9 “Armá tu equipo y vení a jugar”. Las categorías participantes son: Sub 13, Sub 11, Sub 9, Sub 7, Sub 5, Mixto Juvenil Sub 15 y Mixto Juvenil Sub 17.

Quienes se quieran sumar tienen tiempo hasta el 14 de enero para anotarse. El formulario de inscripción es online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOIJs2ZLRBAFkbQ8tPo-vO68u727tARxmCmch1MGc1aUqs5A/viewform.

Solo el representante del grupo deberá completarlo con los datos del equipo y adjuntar fotocopia de DNI del frente.

El Torneo inicia el próximo 17 de enero y se desarrollará en el barrio AGP junto con la Liga Oficial de Fútbol de Río Grande.

A través de estas iniciativas deportivas hacemos de Río Grande una ciudad más saludable, donde se promueve el bienestar de las personas, como así también se fortalece el compromiso del trabajo en equipo.