Se realizó la Primera Concentración del Año de los Preseleccionados de Basquet Con La Coordinación Del Head Coach Mariano Marcos

Durante la última semana se realizó la primera concentración provincial de los pre seleccionados de basquetbol con la presencia del flamante Head Coach Mariano Marcos (entrenador en jefe) quien estuvo a cargo de los entrenamientos con deportistas de la provincia.

El profesor Mariano Marcos es Coordinador de Selecciones Nacionales Formativas en la rama femenina, y además el flamante head coach de los seleccionados provinciales de basquetbol de Tierra del Fuego.

Marcos señaló que el objetivo es “capacitar y mejorar, no solo a las niños y niñas que están formando parte del proceso de preselección provincial, sino también a los entrenadores y entrenadoras y jugadores de todos los clubes que forman parte de la Federación, si así lo requieren”.

Esta es la primera concentración del año, en este caso para el basquetbol, pero luego se sumarán las concentraciones para las restantes disciplinas que forman parte de la grilla de Deportes que integran los Juegos EPADE y los Juegos de la Araucania.

El entrenador señaló que “la función del Head Coach va a ser la de colaborar con la formación deportiva de las niñas y los niños; establecer planificaciones uniformes en las dos ciudades, para que cuando lleguen las concentraciones, la situación sea mucho más fácil en cuanto a lo conceptual, ya sea defensiva u ofensivamente”. En ese sentido explicó que “nuestro objetivo es mejorar el trabajo técnico y táctico de las niñas y los niños de ambas ciudades y mantener un diálogo permanente con las entrenadoras y entrenadores a fin de poder conseguir, de e poco, resultados más importantes en los próximos Juegos EPADE y Juegos de la Araucanía”.

Para lograr los objetivos del trabajo trazado “la idea es venir a Tierra del Fuego cada 45 o 60 días, y desarrollar actividades en una semana intensa de preparación y poder trabajar en ambas ciudades con los deportistas de cada ciudad juntos, como fue en esta última semana, con el objetivo de seguir creciendo y además ver si estas acciones que uno esta planificando y pidiendo a los entrenadores que están a cargo de los seleccionados las están cumpliendo”.

Por último Marcos valoró la convocatoria de la secretaria de Deportes y señaló que “me llevo una excelente imagen, los chicos han realizado un progreso importante, me voy contento, sobre todo por el respeto que me expresaron tanto de los y las deportistas y entrenadores”, subrayó. “Me encanto también que en Rio Grande los entrenadores que no están insertados en el proceso de Selección también vinieron a colaborar y a dar una mano, entendiendo que esto es de todos, esto no es solamente de los 12 chicos o 12 chicas y el entrenador que viaje al torneo en sí, sino que es un trabajo de todos y que se comienza ahora con un trabajo a futuro”.

Por su parte el Secretario de Deportes y Juventudes, Carlos Turdó destacó la participación de los formadores de clubes de la Federación en el inicio del proyecto de desarrollo de la disciplina participando de manera activa y entendiendo que en el trabajo conjunto de todos podemos lograr el crecimiento.

“Se vivieron unos días intensos de estímulos técnicos físicos y tácticos con los y las deportistas, con la conducción del head Coach y los cuerpos técnicos de las ciudades, y lo que vi me dejó realmente conforme, por lo que estoy seguro que estamos en camino de un gran proyecto”, destacó.

Finalmente, el funcionario sostuvo que “agradezco y felicito a todo el personal que estuvo trabajando en estos días, como por ejemplo el personal pomys , de administración, directores, preparadores físicos y cuerpo médico de la Secretaría”.