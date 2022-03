El Municipio de Tolhuin inauguró un Ciclo de Capacitaciones para mujeres trabajadoras de la Obra Pública

El Municipio de Tolhuin brindó la primera capacitación de «Imagen Colectiva», a cargo de mujeres especializadas, donde se instruyó acerca de las herramientas de seguridad e higiene.

El proyecto «Imagen Colectiva» es una iniciativa de mujeres de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano del Municipio, que presentaron la propuesta a la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad logrando, con un trabajo coordinado, llevar adelante las capacitaciones.

«Imagen Colectiva» es un programa que, a través de estas capacitaciones, busca motorizar la inserción de la mujer en el plano laboral y, al mismo tiempo, generar espacios para su desarrollo en la vida social.

Las capacitaciones están dirigidas a 20 mujeres de Tolhuin que fueron seleccionadas dentro del Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local – «Potenciar Trabajo»; a las que, a través de «Imagen Colectiva», se les brinda prácticas formativas en oficios de la construcción.

Esta iniciativa responde directamente a las políticas con perspectiva de género que viene implementado la gestión de manera transversal a todas las áreas.

En esa línea, Ana Paula Cejas, secretaria de Gobierno del Municipio, afirmó: «No es casualidad que este proyecto lo lleven adelante mujeres, no es casualidad que las capacitadoras sean mujeres y tampoco lo es que los espacios de poder en Tolhuin estén ocupados por mujeres».

Las capacitaciones de «Imagen Colectiva» se están llevando adelante para las trabajadoras que formarán parte de la obra de adoquinado del casco céntrico en Tolhuin, que se realizará con fondos gestionados a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para la construcción de veredas en la ciudad.

Cintia Andersen, trabajadora de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, y una de las creadoras de las proyecto, afirmó: «Sé de todas la barreras que atravesamos las mujeres. Me parece que somos capaces de poder hacer muchas cosas» y agregó: «Soy de Tolhuin, me críe acá y ser parte de esto me enorgullece».

De la inauguración participó la directora de Mujeres, Género y Diversidad del Municipio de Tolhuin, Paula Rodríguez. A la hora de tomar la palabra, Rodríguez expresó que «este proyecto pone de protagonistas a las mujeres, que fuimos invisibilizadas por años; pero también genera puestos de trabajo, fomenta independencia económica y la economía interna de Tolhuin».

«Estamos rompiendo el mito de que somos débiles, de que nuestro trabajo tiene que estar cuidando a los chicos y cocinando. Las mujeres podemos ocupar espacios negados y que nunca fueron pensado para nosotras, como el espacio de la obra pública», reflexionó Rodríguez.