Escuela Municipal: Ushuaia en lo más alto del Ranking Nacional de Kickboxing

Dos integrantes de la Escuela Municipal de KickBoxing “Fin del Mundo”, Nair Loreiro y Augusto Toncovich se encuentran liderando el ranking del torneo más importante del país.

Los peleadores, representando a la ciudad y A la provincia, se encuentran en el primer lugar del Road To en las categorías hasta 54 kg y 60 kg.

Es importante destacar que ambos deportistas forman parte del equipo de competición de la Escuela, y lograr este primer puesto significa superar a los mejores del certamen.

No es sencillo obtener los puntos y sostenerse en lo más alto, lo que implica no perder ninguna pelea en la búsqueda del objetivo final; ganar el Road To para terminar luego, peleando el título Continental frente a los mejores de Sudamérica.

El próximo 09 de julio, en Buenos Aires, estarán compitiendo nuevamente, en el mes de agosto y en noviembre intentando mantenerse en la cúspide.

Pero la competencia no termina en ese primer lugar; la agenda deportiva es muy nutrida y llena de desafíos para lo que resta del año.

Además del Road To, “La Pantera” y “El Polaco” estarán compitiendo en el clasificatorio Nacional, evento que reúne a los mejores del país buscando una de las dos plazas a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Francia 2024.