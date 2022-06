La Municipalidad de Ushuaia Capacito a Operadores Turísticos de San Pablo

Desde la Municipalidad de Ushuaia, la Secretaría de turismo capacitó a distintos operadores de viajes en San Pablo para vender el destino Ushuaia en el país vecino.

La secretaria de Turismo Silvina Bello y la Coordinadora de Asuntos Internacionales, Cristiane Cavalli, visitaron distintas operadoras en San Pablo, con el objetivo de brindar toda la información necesaria y las novedades con las que cuenta Ushuaia para su mejor comercialización. Se comenzó por la operadora TGK Travel, de gran renombre en el sector, que ha vendido Ushuaia desde el año 2008.

«Siempre venden mucho el destino y dialogamos con ellos para saber cuáles son las dificultades y necesidades al momento de comercializar Ushuaia. Pudimos además, pautar la preparación de un fan tour para el mes de octubre, en un trabajo en conjunto para que los mejores vendedores conozcan los hoteles y las experiencias del destino» expresó la Coordinadora, y agregó que “estar presentes en las distintas ferias y eventos nos permitió obtener este gran abanico de contactos y seguir posicionando nuestro destino”.

En el encuentro, se definieron acciones para armar productos, capacitar y entregar un paquete armado y listo para su comercialización.

Posteriormente se visitó la operadora Inter Point, una agencia especializada en destinos de lujo de esquí que también vende Ushuaia hace muchos años. “Se expuso toda la información del destino, y recibimos devoluciones respecto a las dificultades que tienen a la hora de comercializarlo”, señalaron las funcionarias.

La Municipalidad estuvo presente también en Teresa Perez, una operadora de turismo luxury. “Ellos tuvieron la primera capacitación de nuestro destino y pautamos generar más a futuro, entregamos material y conversamos sobre las maravillas de Ushuaia” compartió Silvina Bello.

“Tuvimos también la posibilidad de visitar las operadoras Nova y Orinter. En todas obtuvimos una devolución sumamente positiva, y un gran interés por Ushuaia. Estas empresas ahora podrán comercializar el destino de manera completa, con todas las actualizaciones que presentamos, y sin dudas las capacitaciones son un eslabón fundamental a la hora de vender el destino”, valoró Bello.

Para finalizar, Andre Pereira CEO de Nova Operadora, expresó “Para mi son extremadamente importantes estos encuentros, principalmente después de la post pandemia donde los equipos se mezclaron mucho. Nova es una empresa que doblo su número de empleados y gran parte de ellos no conocen el destino, por eso es necesario realizar estas capacitaciones. Hoy pudimos recibir una capacitación presencial, que no tiene comparación con el mundo digital. Una cosa es mostrar un video, otra es leer y otra muy distinta es escuchar y ver a alguien hablando sobre el destino. Para personas que nunca tuvieron oportunidad de conocer el lugar que comercializan y que son responsables por hacer acontecer esos viajes, es indispensable el contacto personal con la Secretaría de Turismo. Si no tuviéramos el compromiso de reunirnos y escuchar, no sabríamos de todas esas novedades. Por eso el contacto directo con la Municipalidad de Ushuaia nos hace toda la diferencia”.