La Municipalidad de Ushuaia realizó el Lanzamiento Oficial del Mountain Do Del Fin del Mundo 2022 en Florianópolis

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Turismo realizó en Florianópolis el lanzamiento oficial del Mountain Do del Fin del Mundo 2022, que se llevará adelante en nuestra ciudad en el mes de agosto.

El Mountain Do del Fin del Mundo tendrá su 7° Edición en nuestro destino. Este evento es una carrera de montaña para atletas de todo el mundo, principalmente brasileños y también argentinos. La edición 2022 será entre los días 19 y 21 de agosto con este gran desafío en la nieve, y la cita será en el Cerro Castor como en las ediciones anteriores.

El evento ya cuenta con cerca de 300 atletas inscriptos que, en su mayoría, viajan acompañados y triplican el número de turistas en la ciudad.

El lanzamiento, a cargo de la coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Turismo, Cristiane Cavalli, se dio en el marco del Mountain Do del Costao do Santinho, una de las más importantes carreras de los circuitos Mountain Do donde participaron 812 atletas, en la ciudad de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. La Municipalidad de Ushuaia fue invitada al evento por José Euclides Neto, quien es el organizador de dichos eventos.

La Secretaría de Turismo realizó dos presentaciones del destino Ushuaia Invierno 2022, donde se mostraron todas las bellezas de este lugar único haciendo énfasis en los vuelos directos de Aerolíneas Argentinas que parten de Sao Paulo a Ushuaia los días lunes y viernes y regresan los días jueves y domingos. Se alcanzó un público de casi 3.000 personas.

“En el evento también se dio el lanzamiento del libro “Patagonia, A Sinfonía de Darwin” de la autora Isabel Leal Caruso que destaca Ushuaia y el mítico Canal Beagle en su narración, lo que llamó mucho la atención de los participantes del encuentro”, contó Cavalli.

Y agregó que “el Mountain Do del Fin del Mundo reactiva la economía local en cuanto al circuito turístico (hoteles, restaurantes y experiencias) y lo más importante, quienes nos visitan se van con la mejor de las experiencias en cuanto al evento deportivo y todo lo que ofrece Ushuaia. Tal es así, que muchos corredores y corredoras vuelven a nuestra ciudad para disfrutar con amigos, familiares y recomiendan el destino a todos sus contactos. Asimismo, el evento en sí con toda su divulgación en los principales medios de Brasil, siempre proyecta Ushuaia en las esferas del mercado brasileño de alta gama, lo que es muy importante para mantener un destino turístico bien posicionado en cuanto a la calidad de sus servicios y atractivos”, concluyó.