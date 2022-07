El Equipo del Consultorio de Diversidad recibió Capacitación sobre Terapias de Hormonización

La subresponsable del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, Dra. Verónica Baroni; la subjefa del CAPS N°2 de Río Grande, Rosa Sánchez y el Lic. Ezequiel Lagoria, participaron de una capacitación sobre terapias de hormonización para la atención de la salud en relación con la construcción de la corporalidad y expresión de género.

La capacitación estuvo a cargo de los profesionales de la salud del Hospital Posadas y el Hospital Nacional en Red ‘Lic. Bonaparte’; el médico urólogo y andrólogo especialista en diversidad y sexología, Ezequiel Kaiser y el endocrinólogo, especialista en terapia hormonal y diversidad, Mariano Garabito.

En relación a la temática abordada, Baroni remarcó que “cada persona se percibe piensa y expresa de manera diferente en relación con el género”, y subrayó: “no todas las personas trans, travestis y no binarias tienen las mismas expectativas en torno a la construcción de su corporalidad, hay quienes no pretenden llevar adelante modificaciones corporales y, a su vez, aquellas personas que si quieren no siempre buscan obtener los mismos resultados”.

En esta línea, agregó que “es importante conocer que no todas las personas buscan obtener los mismos resultados de la hormonización” y que “por eso, resulta fundamental conocer y considerar las expectativas y necesidades de quién consulta”.

“Con la terapia se garantiza un seguimiento trimestral por el primer año, para realizar una adecuada terapia que permita evaluación y monitoreo continuo de los resultados alcanzados”, agregó la doctora Baroni.

Finalmente, la subresponsable del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable agradeció “a la Dirección Nacional de Género y Diversidad, que articuló con el Ministerio de Salud de la provincia este espacio de capacitación en cuanto a las terapias hormonales y cómo se vinculan y articulan los equipos con las diferentes jurisdicciones”, y recordó que “en la provincia se lleva adelante este consultorio en el CAPS N° 3 de Ushuaia, y en el CAPS N° 3 de Río Grande”.