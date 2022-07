Ushuaia: El Programa Ambiental Municipal “De la Escuela a la Ciudad” llegó a la Colonia de Invierno

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia a cargo del secretario Dr. César Molina Holguín, a través de la Dirección de Ambiente llevó el Programa de Educación Ambiental Municipal, “De la Escuela a la ciudad”, a las Colonias de Invierno.

Las mismas se desarrollan en el zoom del K y D y en el Barrio “La Cantera”, este es un trabajo que viene realizando la Subsecretaria de Desarrollo Comunitario perteneciente a la Secretaria de Políticas Públicas Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia.

E l Secretario de Ambiente en compañía de la Jefa del Programas Samanta Jorducha, acompañó al equipo Técnico del programa, donde disfrutaron de esta actividad de invierno en el K y D.

Por su parte el Dr. Molina Holguín manifestó, “compartimos el programa de la ‘Escuela a la Ciudad’, que es un programa Municipal, con niños de distintas edades, llevando a la colonia de invierno la formación de conciencia del cuidado del medio Ambiente, cuestiones relativas al entorno en donde viven, se enseñó sobre la separación de residuos, viendo el gran trabajo que se realiza para concientizar sobre la importancia de nuestra tierra y sus cuidados”.

Molina Holguín destacó, “es un trabajo que lleva adelante nuestro equipo técnico a las escuelas, es un trabajo importante como nos pide nuestro Intendente, que es generar conciencia desde los primeros años con respecto al cuidado del ambiente”.

Además, los niños y niñas disfrutaron no solamente de la enseñanza, sino también de juegos donde no solo se divirtieron sino aprendieron. Sabemos que los primeros años, el hablar de estos temas en la niñez es fundamental, ya que no se olvida y se logra acceder a este tipo de acciones”.