Melella encabezó la Inauguración del Centro Politécnico Superior Malvinas Argentinas

El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, encabezó este lunes la inauguración del Centro Politécnico Superior Malvinas Argentinas en Río Grande.

Estuvieron presentes el Intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, Legisladores y Legisladoras Provinciales, el Secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Silvana Angelinetta, la Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Analía Cubino, la Ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, Ministros, Ministras y Secretarios de Estado del Gobierno Provincial, autoridades de diversos ámbitos gubernamentales, representantes barriales, autoridades, docentes, no docentes, alumnos y alumnas de la flamante institución educativa.

En su discurso, Melella sostuvo que “estamos todos felices porque la escuela es muy linda. Cuando uno construye una escuela quiere construir comunidad y ese es el gran desafío, que acá esté la comunidad del barrio, los chicos, las chicas, que estén los docentes, las docentes, las mamás, los papás, los directivos, los referentes barriales, que estén todos. En una escuela tienen que entrar todos y todas, nadie tiene que quedar afuera”.

“Por eso los que tenemos una tarea educativa tenemos que estar muy atentos en nuestra escuela, estar siempre al lado de nuestros chicos y chicas. Si no vienen ir a buscarlos, si a veces los vemos tristes, ver qué les está pasando. A nosotros nos tiene que preocupar toda la persona”, recalcó.

Asimismo, el mandatario destacó que “esta escuela está en un lugar muy lindo, un lugar clave del crecimiento y el desarrollo, en un barrio lleno de logros”.

“Esta es una escuela politécnica que los prepara para una salida laboral. Eso es lo que queremos, que cuando uno termina el colegio siga estudiando o pueda trabajar. Hay muchas necesidades de puestos laborales nuevos, por ejemplo, en la industria del conocimiento, y para eso nos tenemos que preparar”, aseguró.

Finalmente, Melella indicó que “la provincia crece en la ampliación de su matriz productiva. Dentro de unos días vamos a tener noticias muy importantes que tienen que ver con la producción y el desarrollo, y cuando hablamos de esto, hablamos de generación de empleo. También presentaremos un plan de infraestructura que tiene que ver con mejorar las escuelas que tenemos y construir nuevas”.

“Si no hay un proyecto educativo serio no puede haber una provincia seria. Si no hay proyecto educativo, no puede haber un plan de desarrollo serio. Por eso para nosotros la educación es fundamental”, concluyó.

Por su parte, el rector de la nueva institución, Jorge Luis Calvo, expresó que “estamos felices porque inaugurar una escuela acá o en cualquier otro lado siempre es un motivo de felicidad. Una escuela es transformación, es una mirada hacia el futuro”.

“En esta provincia hemos aprendido a sacar petróleo, hemos aprendido sobre ovejas, sobre turismo, sobre industria, pero necesitamos agregar algo más. Esto que tiene que ver con la educación, la innovación y la investigación para la industria del conocimiento nos va a hacer mejores y me parece que tenemos mucho para dar este sentido”, afirmó.

Por último, Calvo manifestó que “este rector junto con todo el equipo de trabajo del Politécnico en sus tres unidades educativas vamos a intentar con mucho convencimiento trabajar activamente en los proyectos de vida individuales. Tenemos que construir proyectos de vida vinculados al trabajo y este es el lugar donde vamos a empezar a hacer y vamos a poner nuestra parte”.

El Centro Politécnico Malvinas Argentinas nace como una unidad que integra los distintos niveles de la educación técnico profesional (educación secundaria técnica, formación profesional inicial y continua, y educación superior técnica).

Específicamente promueve mecanismos de cooperación y de trabajo colaborativo con instituciones vinculadas entre sí que contribuyan a aumentar la fortaleza del conjunto a través de la sinergia entre las partes, a la vez que impulse el desarrollo del potencial de cada uno de sus integrantes.

Esta institución va a potenciar y fortalecer la Educación Técnico Profesional en su relación e interacción con el territorio, así como con el sector socio productivo estratégico desde la perspectiva de las políticas de desarrollo tecnológico, productivo y de inclusión social.