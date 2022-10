Harrington: “A 50 años de su Fundación, en Tolhuin hay Fuerza, Ganas, Alegría y Orgullo”

Así lo afirmó el intendente de Tolhuin. La ciudad cumplió formalmente 50 años este nueve 9 de octubre y, en el marco de sus celebraciones, fue la anfitriona de un acto oficial al que fueron invitados dirigentes institucionales y políticos de toda la provincia. El acto, cuyo cierre fue con las palabras de Daniel Harrington, ofreció un desfile cívico militar por la avenida Los Ñires, con un brindis y corte de torta.

El Intendente de Tolhuin realizó allí una remembranza de todas las vivencias que compartieron todas las familias de la ciudad en el transcurso de estos 50 años: “A veces me pregunto cómo fue esa fundación. Qué pasaba por cada uno de los chicos y chicas que estuvieron presentes, qué pasaba en las primeras familia tolhuinenses que estuvieron aquel día”.

“Me pregunto si se imaginaban lo que somos hoy o si simplemente venir a Tolhuin fue una decisión de familias que se radicaron en un pueblo en crecimiento, o una decisión de generar un paso obligado entre Ushuaia y Río Grande, porque las distancias y los tiempos eran más largos. Lo cierto es que a partir de ahí empiezan las vivencias propias”, compartió Harrington

El intendente hizo referencia al libro de relatos del cincuentenario de la ciudad que, como pieza fundamental del resguardo histórico de esta primera mitad de siglo, le permitió tener “una imagen más clara de esos momentos y, entonces, entendí que las familias de Tolhuin llevaban su día a día con tanto empeño y sacrificios, pero también con alegría por que tenían la premisa de construir un lugar que pueda alojar a la familia, a los sueños, al progreso, a la posibilidad de trabajar y construir una casa, que sus hijos accedan a educación”.

“Lo que nadie puede discutir es que cada una de las familias que se radicó acá”, formuló Harrington, “cada una de esas familias buscaba progresar, crecer, desarrollarse en un entorno natural maravilloso, sin saberlo estaban construyendo el Tolhuin que hoy vemos.”

“Tolhuin tuvo una vida institucional turbulenta”

En medio del repaso histórico que llevó a los vecinos y vecinas de Tolhuin a formar parte del Tolhuin actual, Harrington consideró necesario recordar que la vida institucional de la ciudad mediterránea no siempre fue la que los vecinos y vecinas merecían tener.

“No puedo tampoco dejar de repasar en este discurso que Tolhuin también tuvo una vida institucional turbulenta”, comenzó Harrington, que agregó: “No puedo dejar pasar que por momentos nuestros jóvenes se iban, algunas familias también porque Tolhuin se había quedado quieto, estaba el sentimiento de que nuestra ciudad se había estancado”.

El intendente de Tolhuin preguntó retóricamente a los presentes si la ciudad había “perdido el brillo o la magia».

“¡Pero ahora acá estamos, estamos Festejando 50 años de Tolhuin!”, dijo Harrington, que propuso mirar a la historia grande de la ciudad: “50 años con quienes que estaban, con los primeros que llegaron, con quienes vinieron ayer, con los que vinieron a trabajar la turba y madera, con los que vinieron a brindar salud y educación, con los que vinieron a cuidarnos, con los que vinieron buscando un cambio de aire y con los que vinieron a construir un sueño y emprender”.

“En estos casi tres años de gestión pudimos realizar mucho”

Harrington llevó adelante un repaso de las diferentes obras públicas que la gestión municipal pudo llevar adelante en esta etapa, algo posible de realizar únicamente con todas las fuerzas vivas de la comunidad, en articulación entre el sector público y el privado.

“Hemos terminado las plazas en los barrios 9 de octubre, Islas Del Sur y Karekén, y construiremos una más en el barrio Provincias Unidas. En materia de servicios finalizamos la red de agua y cloaca del barrio 9 de octubre, la red de gas en Nacidos y Criados, y Altos de la Montaña, garantizar mejor calidad de vida a las familias de mi pueblo es mi mayor compromiso.

Apenas hace siete meses, en mi discurso de apertura del trigésimo segundo período de sesiones, les contaba a los concejales y a la comunidad que este año trabajaríamos en la pavimentación de policía fueguina, que llevaríamos adelante el asfaltado de nuevas calles y el reasfaltado de las calles más deterioradas del casco céntrico y así lo hicimos”, detalló el intendente de Tolhuin.

“Recuerdo, además, que me había comprometido a que estaría finalizada la obra de Av. Los ñires y así sucedió”, celebró Daniel Harrington.

“Cuento con un equipo de gestión comprometido”

Harrington valoró que, para llevar adelante los proyectos que se han convertidos en logros de gestión, es indispensable el aporte de los y las trabajadoras municipales y de toda la dirigencia institucional:

“Tengo la seguridad de pararme acá, mirarlos a los ojos y comprometerme, primero porque cuento con un equipo de gestión comprometido, que cada uno de ellos entendió que estamos al servicio del otro. Segundo, y no de menor importancia, recuperamos el diálogo político y maduro con el Concejo Deliberante, lo cual agradezco, sobre todo a quienes promovieron esa madurez. Quiero agradecer especialmente Norberto Dávila, Matias Rodríguez y Rosana del Valle.”

“Afrontamos la mayor regularización de tierras de Tolhuin”

En palabras de Harrington, el diálogo entre todos y todas es esencial, ya que dinamiza una de las políticas más importantes que debe tener el Estado: el ordenamiento territorial.

“La previsibilidad permite hacer efectivo nuestro objetivo de darle a cada una de las familias y emprendedores la garantía de que cada peso invertido en Tolhuin, tiene que tener seguridad jurídica, entonces afrontamos la mayor regularización de tierras logrando entregar más de 700 decretos de adjudicación en venta y 270 escrituras desde que comenzamos la gestión.»

El progreso histórico en política territorial y el trabajo permanente con la administración de Alberto Fernández permitió que “alrededor de 200 familias puedan acceder a los créditos PROCREAR, una de las políticas más exitosas de nuestro gobierno nacional, la de ayudar a construir techo digno a los habitantes de este bendito suelo.”

En materia de turismo, el mandatario municipal calificó la actualidad lograda como un “avance significativo en esta industria” ya que, de a poco, Tolhuin se sigue instalando como un buen destino: “Estuvimos en la Feria Internacional de Turismo, llevando material de información, participando de ronda de negocios”.

Todo el desarrollo económico del que es protagonista la ciudad va de la mano con una clara política ambiental municipal: “Hubo una consolidación de las políticas de cuidado del ambiente”, apuntó Harrington: “Desde el control y cumplimiento de las normas ambientales y el tratamiento de los residuos sólidos y urbanos, logrando en gran medida la separación de vidrio, latas pets y ahora también carton, cuidamos el entorno natural maravilloso en el que estamos que es, sin dudas, el más sagrado de los desafíos que tenemos”.

“Desde lo cultural creo que hemos dado un gran salto de calidad”

Harrington analizó que Tolhuin no creció solo en materia de infraestructura, también lo está haciendo a base de construir consensos en materia de inclusión y desarrollo cultural: “Hay un gran trabajo de la Dirección de Género Mujeres y Diversidad, que en muy pocos días contará con oficinas propias, para fortalecer aún más el trabajo articulado con otras áreas e instituciones para combatir la violencia, romper prejuicios y afianzar la conquista de derechos.”

En esta tarea, hay un aporte especial que se da por parte de la juventud de la ciudad que va adquiriendo cada vez más relevancia, a partir de la Dirección de Juventud, “siendo promotora de espacios para el desarrollo y las expresiones de nuestros jóvenes, área que también en muy pocos días contará con su propio espacio.”

“Desde lo cultural creo que hemos dado un gran salto de calidad”, reflexionó el intendente, y desarrolló que hubo una “revalorización de la Fiesta de la Lenga, las esculturas se han integrado como parte del patrimonio cultural urbano, los colores que impregnan las grises paredes de los diferentes murales, el reconocimiento a nuestros antiguos pobladores, con la edición del libro del cincuentenario”, concluyó el Harrington, que agradeció la Editora Cultural de Tierra del Fuego.

El trabajo en coordinación con el Estado Provincial y el Nacional

“Otra trascendental decisión que creo todos los que están acá van a coincidir conmigo, es lo que sucedió hace muy pocos días, la puesta en funcionamiento del Juzgado de Competencia Integral en materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Contravenciones”, apuntó Daniel Harrington; para quien esto configura “un hecho histórico y, por eso, vaya mi agradecimiento a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y los Legisladores de la Provincia, por la ley de creación del juzgado para los vecinos de Tolhuin”

El intendente le dio importancia al trabajo en conjunto que se viene realizando con el Ejecutivo Provincial que, lleva a la generación de “inversiones de carácter público que vienen a sanear históricos reclamos de nuestra gente, como la construcción del hospital modular, la del polideportivo provincial, la puesta en funcionamiento de polo creativo y la pavimentación de la ruta 1. Gestiones las cuales quiero agradecer al gobernador Gustavo Melella.”

De cara al futuro

“Hay mucho para seguir trabajando que hacen al desarrollo de mi localidad”, dijo Harrington, como “atender la creciente demanda energética, el complejo de las termas y la tan necesaria la diversificación de la matriz productiva».

“Pero quiero tomarme unos minutos y reflexionar con ustedes”, pidió el intendente. “Pido a cada uno de mis vecinos, sobre todo a los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones, a los de hoy y a los que vendrán: Cada vez que crean que no se puede, que los sueños no se pueden concretar, cada vez que piensen que el esfuerzo realizado o a realizar no vale, les pido por favor, lean el libro del cincuentenario, o aun mejor, busquen a un antiguo poblador y pregunten si las cosas fueron fáciles para ellos, seguramente les dirán que no. Después observen y vean que aún hoy, 50 años después de la fundación de este hermoso lugar, hay fuerza, ganas, alegría y orgullo.”

“¡Feliz cumpleaños Tolhuin!”, finalizó el intendente Daniel Harrington, este 9 de octubre, el día que Tolhuin cumplió 50 años.