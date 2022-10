Cientos de vecinas y vecinos disfrutaron de la 3º Expo de Modelistas Fueguinos en el Centro Cultural “Nueva Argentina”

El evento, se realizó en el Centro Cultural “Nueva Argentina” y contó con amplísima convocatoria de público que pasó a ver los modelos a escala de aviones, tanques y diversos vehículos.

Los autos antiguos también formaron parte del evento y hubo una sección especial con figuras de Star Wars. Además, los personajes de la legendaria saga salieron a la calle para sorprender a los transeúntes que pudieron fotografiarse con ellos.

El 8 y 9 de octubre se llevó adelante la 3º Exposición de Modelistas Fueguinos en el Centro Cultural “Nueva Argentina”.

Se vivió un fin de semana único en el espacio fundado por Juan Carlos Pino y Cristina López. Cientos de vecinas y vecinos disfrutaron de las obras de arte realizadas por modelistas de Ushuaia y Río Grande.

Estuvieron en exhibición modelos a escala de aviones, tanques y diversos vehículos de distintos periodos históricos incluyendo una parte especial dedicado a Malvinas. Además, hubo un sector conformado por personajes de ficción de la legendaria saga Star Wars.

La jornada del sábado sumó la muestra de autos antiguos con diferentes modelos clásicos. En dicha jornada destacó también la presentación del libro “Piloto de caza, un sueño, una pasión”. Su autor, Luis Alberto Briatore, relató los puntos más importantes de su obra y dialogó con el público.

Participaron de la presentación veteranos de guerra de Malvinas, entre ellos el Presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas Ushuaia, Conrado Zamora y el secretario de Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia, Daniel Arias.

Ambas jornadas contaron con la participación de los personajes de Star Wars: Darth Vadery Stormtrooper. En la jornada del domingo se agregó Chewbacca. Estos fueron la fascinación de grandes y chicos que se acercaron para fotografiarse con ellos.

En cuanto al trabajo modelístico propiamente dicho cabe destacar que el público pudo contemplar maquetas realizadas en plástico o en resina y algunas en papel.

Gustavo San Cruz destacó la increíble respuesta del público y el lugar estratégico del Centro Cultural Nueva Argentina. “La gente ve, entra, pregunta, se saca fotos. Nosotros, además de disfrutar un hobby, recreamos un pedacito de historia en cada una de nuestras maquetas.

Eso es lo importante del modelismo, bucear y meternos en la historia”, manifestó. Asimismo, destacó la posibilidad que les da a los modelistas la impresión 3D ante la dificultad de conseguir maquetas importadas.

Por su parte, Jorge Mondon, responsable del sector dedicado específicamente a la guerra de Malvinas indicó que los modelos de maquetas originales no están pensados para la Argentina por lo cual los maquetistas los tienen que adaptar a lo que eran los modelos de armamentos que se utilizaron en la gesta para reproducir lo más fielmente posible no sólo los colores sino también las formas agregaron, en muchos casos, partes que no incluye el kit original.

A su turno, Fabricio Dalle Tezze explicó que el grupo al que pertenece, denominado Legion 501, se dedica a replicar vestimenta de películas mostrándolos en eventos solidarios realizados en escuelas y hospitales. “Los trajes impactan mucho porque uno como que les damos vida a los personajes”, expresó.

En el cierre del evento, el CCNA entregó diplomas de reconocimiento a los y las modelistas participantes, entre quienes se encontraban Gustavo Santa Cruz, Lucia González, Emanuel Mazas, Fabrizio Della Tezze, Fernando Jeric, Jorge Mondo, Ignacio de Andreis, Daniel Vázquez, Natalio Soto, Hugo Domínguez, Pablo Mirabella y Cristian Elías.

Gustavo San Cruz valoró el trabajo que realiza el Grupo de Modelistas Fueguinos y recordó sus comienzos. “Empezamos en Rio Grande tímidamente cuatro modelistas.

Hoy el grupo de modelistas es grande, es fuerte y es reconocido a nivel nacional primero por la cantidad de modelistas, segundo por la calidad de trabajos y tercero por la camaradería que reina en este grupo. Otras provincias no entienden que siendo dos ciudades, que no nos vemos todos los días, nos llevemos como nos llevamos y trabajemos como trabajamos. Unificamos criterios y nuestro objetivo es el modelismo provincial sin mediar egocentrismo y que Tierra del Fuego crezca y se conozca a nivel modelístico”, dijo.

Cristian Elías agradeció al espacio fundado por Juan Carlos Pino y Cristina López. “El Centro Cultural nos abre las puertas de una manera muy espectacular para presentar nuestros trabajos y poder transmitir nuestra pasión a todos los vecinos que nos visitan y por qué no a todos los turistas que vienen de muchas partes del mundo y se asombran viendo el nivel de trabajo que hay”, enfatizó.

La Expo de Modelistas Fueguinos se realizó por tercera vez en el CCNA y cada año llega a más vecinas y vecinos.

En este sentido Elías subrayó: “Esto fue un sueño que tuvimos unas pocas personas hace cinco años y nunca pudimos plasmar porque no teníamos los medios ni la infraestructura para hacerlo. Se nos ocurrió venir golpear las puertas del centro cultural y se nos abrieron todas las puertas para mostrar lo que tenemos. Año a año se van multiplicando los asistentes, los expositores y estamos trascendiendo las fronteras de lo que es la provincia y somos comentario nacional. Nos enorgullece porque es ver cristalizado nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestra pasión”.