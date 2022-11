Paridad: “Queremos que las Instituciones cierren el Círculo de la Discriminación”, dijo Victoria Vuoto

Una de las voces más relevantes que se escucharon ayer por la tarde en la reunión de la Comisión de Legislación General Nº 1, fue la de la referente del bloque del Partido Verde, María Victoria Vuoto quien celebró el encuentro de discusión de políticas de manera trasversal. “Queremos que las instituciones cierren el círculo de la discriminación”, afirmó la Parlamentaria.

En tanto, opinó que aprendieron que la “paridad de las listas”, no provocó “necesariamente”, la transformación de las instituciones. Marcó que el escenario, fue en otro camino, siguió la reproducción de las desigualdades históricas que “atravesamos las mujeres; las femineidades; las identidades diversas y disidentes, y que refuerzan las situaciones de vulnerabilidad, violencia a las que somos sometidas”, observó.

Asimismo, si bien macó las diferencias políticas ante muchas de las paritaristas que se acercaron ayer hasta la Legislatura, opinó que las “une” una historia de lucha y de búsqueda de visibilizar “nuestras necesidades”.

Para finalizar, llamó a alcanzar “un gran consenso”, hecho que se logra, según señaló, con “unidad”, junto a todos los actores sociales y políticos. “El desafío no solo es la paridad en los Poderes del Estado, dado que mientras no redistribuyamos las cargas de las tareas de cuidado, nuestra incorporación en el ámbito público va a seguir siendo desigual y eso no se ve y no se nota”, lamentó.