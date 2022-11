Río Grande se prepara para la Gran Final de la Supercopa “Vortex”

El evento de Deportes Electrónicos tendrá lugar este sábado 19 de noviembre desde las 13 hasta las 22 horas en el Polideportivo «Carlos Margalot». Los equipos finalistas disputarán el título de Campeón Patagónico para las disciplinas de Valorant, Rocket League y LoL. También habrá presentaciones de Freestyle, Hip-Hop, zona gamer y la experiencia de realidad virtual “Pisar Malvinas”.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, organiza el evento en el marco de las políticas de fomento y desarrollo de la industria de los videojuegos. Dicha actividad se consolida como una de las más importantes de la Patagonia, la cual ha logrado posicionar a nuestra ciudad dentro del circuito de competencias a nivel nacional.

Las finales se desarrollarán este sábado a partir de las 13 en el Polideportivo “Carlos Margalot” (Prefectura Naval 599) y los protagonistas serán en League of legends: Ice Warriors vs. Hooliganks; en Valorant: Pingwins vs. Arcane Warriors; mientras que en Rocket League: Gadfu Esports vs. Project R.

Esta edición contará con la participación especial de importantes referentes de los Esports como Jony Boy (@jotitabe), subcampeón del mundo 2016, y el streamer GordoReally (@igna.grosso). Asimismo, la competencia contará con el trabajo de casters locales y nacionales.

El espectáculo será con ingreso libre para todo el público, quienes podrán ver las finales y jugar en la zona gamer, disfrutar de las presentaciones de freestyle y hip-hop; participar de los sorteos y recorrer los stands de emprendedores relacionados al mundo gamer y gastronómico.

Se trata de una competencia que se da en el marco del Programa Municipal de Deportes Electrónicos, la cual responde a la amplia demanda de las juventudes de Río Grande, quienes solicitaron ampliar las oportunidades que existen alrededor de esta disciplina.