Salud Visual: “Son muy importantes estas oportunidades para nosotros los jubilados»

Así los destacaron las y los adultos mayores que recibieron la atención oftalmológica que necesitaban en el marco del Programa de Salud Visual Municipal, donde se detectaron problemas visuales y se brindaron soluciones a través de la entrega de lentes para aquellos que los necesitaban.

Desde el momento en el que el Intendente Martín Perez, anunció la ampliación del Programa para aquellos mayores de 60 años en el mes de septiembre del 2022, el mismo fue, es y será todo un éxito.

Se comenzó entregando más 1000 turnos a quienes se inscribieron sabiendo que tenían dificultad visual o que necesitaban renovar sus anteojos que, ante las dificultades económicas, no podía afrontar los costos.

Es así que, Ruth Almonacid de 65 años tomó contacto con el Programa a través de las redes y nos contó que “estoy muy contenta porque recibí unos hermosos lentes, me enteré por Facebook de la convocatoria. Yo no tenía posibilidad económica de hacerme los lentes, por eso estoy muy agradecida por darme los lentes que los necesitaba.”

Respecto de la atención, destacó que “esperé solo 10 minutos, me atendieron muy bien, me recetaron lentes para ver de lejos y de cerca. Es muy importante que hagan cosas así para nosotros los jubilados, por eso doy gracias y espero que este año lo sigan haciendo”.

Por su parte, Pedro Argañaras de 62 años, dijo que “mi hija me sacó el turno y me atendieron enseguida, me trataron súper bien y me entregaron los anteojos rápido. Ya los estoy usando, unos son para todo andar y otros son para leer y me quedaron muy bien”.

Jorge Aranella, taxista de 63 años, manifestó que “le agradezco mucho a nuestro Intendente por los lentes que no pude hacerme en medio de la pandemia. Mi hija me anotó y fue todo rápido, era algo que necesitaba”.

Así como Ruth, Pedro y Jorge, fueron muchos los adultos mayores que pudieron recibir la atención oftalmológica que necesitaban y no sólo eso, ya que quienes precisaron los anteojos para ver de lejos, de cerca o ambos al mismo tiempo, pudieron acceder a las gafas de última tecnología que les permitirán disfrutar de sus actividades o desenvolverse en sus trabajos con la calidad visual que merecen.

El Municipio sigue apostando a la salud integral para todas las edades, acercando espacios de atención, con profesionales de reconocimiento en la ciudad para que los riograndenses tengan acceso a la salud de manera rápida, ágil, equitativa y justa.

Trabajamos para construir una Río Grande con igualdad en el acceso a la salud, con atención de calidad, brindando y facilitando la obtención de los elementos de salud que necesitan las y los vecinos, para llevar una vida más saludable, más fácil. Apostamos a la Río Grande para todas y todos, una Río Grande que es para toda la vida.