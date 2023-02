Turistas Británicos visitan el Espacio Pensar Malvinas

Turistas que visitan nuestra ciudad provenientes del Reino Unido de la Gran Bretaña visitaron el Espacio Pensar Malvinas. Al respecto, el secretario de Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia, VGM Daniel Arias, informó que «En lo que va del mes de enero ya son varios los turistas del Reino Unido que visitan el museo de Malvinas de nuestra ciudad. Es un buen augurio que turistas británicos visiten nuestro espacio, y que los chicos, hijos de veteranos que los reciben, les cuenten la otra cara de la historia con respecto a nuestras islas la cual no es contada en su país”.

Al respecto, el hijo de veterano de guerra y miembro del Espacio Pensar Malvinas, Jonatan Bonetti, comentó que “Es sorprendente y a la vez un orgullo que turistas como ellos vengan y se interesen por nuestra parte de la historia al respecto del reclamo argentino sobre las islas”.

Sobre los turistas británicos, comentó que “pude charlar con ellos y que me contaran cuál era su idea sobre la causa Malvinas, a lo cual uno de ellos me contó que al ser irlandés no se sentía representado por la Corona Británica y en cuanto al otro señor que era inglés que las islas son y siempre deberían ser argentinas por su correcto reclamo de soberanía”.

Para finalizar, Arias agregó que “En lo que va del mes de enero vino un gran contingente de turistas al Espacio con respecto al año anterior. Ya son cerca de 500 turistas, tanto nacionales como internacionales, lo cual demuestra el gran trabajo que se está haciendo desde el Municipio sobre la Causa Malvinas. Esto además nos motiva además para seguir trabajando y profundizando la tarea que llevamos adelante junto a personal de la Secretaría de Cultura y Educación y del Espacio Pensar Malvinas en pos de la Causa Malvinas y todo lo que significa para todos quienes vivimos en Tierra del Fuego y la Argentina».