Melella encabezó la Presentación de Equipos que aseguran la Alimentación Ininterrumpida de Energía para Pacientes Electrodependientes

El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, encabezó la presentación de equipos autónomos para alimentación ininterrumpida de soportes vitales para pacientes electrodependientes.

El evento se llevó a cabo en la Cooperativa Eléctrica de Río Grande con la presencia de la Vicegobernadora, Mónica Urquiza, del Intendente Martín Pèrez, el Presidente de la DPE, Pedro Villarreal, el Presidente de la Cooperativa Eléctrica, Santiago Barrientos, Legisladores Provinciales, Conejales, Ministros y Secretarios provinciales y familias de pacientes electrodependientes.

Los equipos aseguran la alimentación ininterrumpida de electricidad de los aparatos que los pacientes electrodependientes necesitan como soporte de vida, con una autonomía de hasta seis horas ante un eventual corte del suministro eléctrico. Los modelos cumplen con las especificaciones del decreto 1082/20 que reglamenta la Ley Provincial 1283/19 con la cual Tierra del Fuego AIAS adhirió a la Ley Nacional 27351.

Estos equipos fabricados por la Cooperativa Eléctrica cubrirán las necesidades de todos los pacientes electrodependientes de Río Grande, Ushuiaia y Tolhuin. El objetivo se logró gracias a un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Energía, la DPE, la Cooperativa Eléctrica, la Legislatura Provincial y el Ejecutivo Provincial.

Al respecto, el Gobernador Melella sostuvo que “es cierto que hasta que algo no se vive o no se conoce no se acompaña. Es importante ponerse en el lugar del otro y saber que esto tiene que ver con la vida y ahí debemos estar todos presentes para ayudar”.

“Felicito a la Cooperativa Eléctrica y a la DPE por el gran despliegue técnico y por apostar con acompañamiento y recursos. Pero sobre todo agradecer a las familias porque es noble la lucha que sirvió para sembrar esta esperanza”, agregó.

Asimismo, Melella indicó que “el gran desafío que se viene con el IPV es que todas las familias que tengan un integrante electrodependiente accedan a una vivienda, porque es muy complicado alquilar en esa situación. Vamos a trabajar para lograr esto en la próxima entrega de viviendas”.

Por su parte, el Presidente de la Cooperativa Eléctrica, Santiago Barrientos, expresó que “hoy es un gran día de mucha felicidad. Si bien en la ciudad no tenemos cortes prolongados de servicio, estos equipos dan seguridad a los familiares”.

“Como Presidente de la Cooperativa me siento muy orgulloso del personal técnico, de equipos y controles, de mantenimiento, porque estos equipos fueron realizados de principio a fin con mano de obra propia. Cubriremos las necesidades de todos los pacientes electrodependientes de las tres ciudades”, subrayó.

Finalmente, familiares de pacientes electrodependientes hicieron uso de la palabra y agradecieron el trabajo que se realizó para alcanzar el objetivo de proveer a las familias de estos equipos fundamentales para la vida de los pacientes.