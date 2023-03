Concejales de Río Grande participaron de la Inauguración de la Carpa de la Dignidad

Río Grande.- En el mediodía de este lunes los concejales Miriam Mora, Pablo Llancapani, Javier Calisaya, Hugo Martínez, Diego Lassalle y Walter Campos participaron de la cuadragésima primera inauguración de la Carpa de la Dignidad que se encuentra emplazada junto al Monumento a los Caídos, esperando la conmemoración de la Vigilia el próximo sábado y la realización del acto oficial del día domingo y el posterior desfile cívico militar.

El acto estuvo encabezado por el presidente del Centro de Veteranos de Guerra Raúl Villafañe y del mismo también participaron el intendente de la ciudad Martín Pérez, Legisladores y autoridades provinciales y municipales, entre otros.

Tras la inauguración de la Carpa, el concejal Lassalle señaló que “es un acto emotivo como es todos los años, luego de escuchar las palabras del presidente del Centro de Veteranos Raúl Villafañe, del Intendente Martín Pérez y de la Ministra Gabriela Castillo, en representación del gobernador Gustavo Melella, nos lleva a la reflexión de que esta es una fecha justamente para reflexionar, para pensar y aquellos combatientes que pudieron regresar y volver a estar con sus familias, hoy están trasmitiendo esa experiencia para que los chicos y chicas de nuestra ciudad a través de la educación, de la formación y de venir a la carpa y conocerla en profundidad sigan manteniendo viva esa llama de la memoria”.

El edil puntualizó que “Río Grande sea la capital de la Vigilia por Malvinas no es una causalidad, esto se fue dando primero con los ex combatientes que se reunían a orillas del mar para recordar a sus compañeros caídos en batalla y después el pueblo que los fue acompañando, la ciudad toda y hoy tenemos una fecha que realmente nos moviliza en todo sentido, pero sobre todo para mantener viva la memoria, lo cual es fundamental para seguir generando esta base necesaria para fortalecer a nuestro país y la soberanía sobre las Islas Malvinas”.

En tanto el concejal Calisaya expresó que “es un orgullo poder participar nuevamente de la apertura de la Carpa de la Dignidad, donde el pueblo de Río Grande acompaña a los veteranos de forma incondicional”.

Asimismo, se refirió a las palabras del intendente de la ciudad Martin Pérez, quien anunció la construcción de una nueva Carpa de la Dignidad fija y estable y al respecto el edil sostuvo que “estamos acordando de nuevo con el Municipio, nosotros tenemos presentado en el Concejo un proyecto para plantear un lugar físico estable para poder llevar adelante las actividades de los Veteranos como pueden ser charlas o cualquier otra actividad que se plantee”.

Calisaya recordó que “nosotros hemos presentado el año pasado un proyecto para la construcción del Centro Cultural de la Soberanía, también cercano al monumento a los veteranos, lo cual nos parece importante coincidir y nuestro proyecto esta a disposición para que lo empecemos a debatir, por lo cual a 41 años del conflicto bélico nos parece muy importante primero discutir en torno a ese evento, pero también discutir en torno a la soberanía puntualmente”.

El edil resaltó que “nuestra intención es poder acompañar el anuncio del Intendente, nosotros estamos de acuerdo, por lo cual vamos a acompañar la propuesta que se haga”.

Por su parte el concejal Llancapani señaló que es un “orgullo acompañar a los ex combatientes, obviamente que año tras año desde el Concejo Deliberante lo estamos acompañando, esperando la Vigilia del próximo 2 de abril”, dijo, al tiempo que remarcó que “el tema Malvinas es algo que siempre debemos defender, debemos tener memoria, y como dice el nombre de esta carpa ‘Carpa de la Dignidad’, debemos tener dignidad en

reconocer a los ex combatientes, seguir dialogando para que algún día nuestras Islas Malvinas realmente sean argentinas y no perder nunca la fe respecto de la soberanía en ellas, lo cual para nosotros es irrenunciable”.

Por último recalcó que a su entender “Malvinas no es un día en el año, para mi Malvinas es todos los días, Río Grande está muy comprometido con esta causa y seguramente este año la ciudadanía volverá a acompañar a nuestros ex combatientes”.