Todo listo para el Lanzamiento de los Juegos Deportivos Fueguinos

Mañana miércoles en el Gimnasio Ana Giró en Ushuaia se realizará el acto de lanzamiento de una nueva edición de los Juegos Deportivos Fueguinos. El desarrollo de estos juegos reúne a más de 3 mil deportistas en 42 disciplinas. Son la antesala de los Juegos Nacionales Evita. El jueves será el lanzamiento en el Gimnasio Jorge Muriel de Río Grande y en Tolhuin se desarrollará el viernes en el Jardín Zhioshi.

Los Juegos Fueguinos representan el programa más relevante de la Secretaria de Deportes y Juventudes ya que reúne a más de 3 mil deportistas en 42 disciplinas con competencias que se realizan en cada una de las ciudades fueguinas. Es por esto que este año este acto se replicará en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

Para estos Juegos se utilizarán espacios deportivos de las tres ciudades en un trabajo coordinado con diferentes instituciones, municipios, clubes, asociaciones y federaciones deportivas de la provincia. Participarán las siguientes categorías: Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17, Sub-18, adultos mayores y discapacidad.

Los actos de lanzamiento se realizarán en primer término en la ciudad de Ushuaia con un acto previsto en las instalaciones del Gimnasio Ana Giró este miércoles 29 a las 20:00. En tanto el jueves 30 se hará lo propio en el Gimnasio Jorge Muriel en Río Grande a la misma hora y el viernes será el momento de Tolhuin, con un acto en el Jardín Zhioshi. Las inscripciones se realizarán en los respectivos actos de lanzamiento.

Cabe mencionar que este año se acordaron modificaciones que se implementarán con la participación de nuevas disciplinas como Padel (Sub 14), Triatlón (Sub 16) y Fútbol 11 (masculino y femenino Sub 14 y Sub 16).

Además el Futsal competirá en la categoría Sub 15, Ciclismo de Montaña en Sub 16 y la divisional masculina de Patín Artístico (Sub 14). Este año se hará asimismo la primera edición de los Juegos Urbanos con la presentación del Ajedrez, Básquet 3×3, Skate, Escalada, BMX Freestyle, Breaking Freestyle y Parkour.

Otra de las incorporaciones es en deportes con discapacidad, donde debutará el Tiro con Arco, para lo cual desde la Secretaría se desarrolló hace pocas semanas una capacitación que despertó el interés de entrenadores y entrenadoras.

El trabajo en equipo, el esfuerzo personal y en equipos, el respeto por el otro y el juego limpio son algunos de los valores que se promueven en el programa que es una plataforma clasificatoria para los Juegos Nacionales Evita que se realizarán en Mar del Plata en el mes de octubre.