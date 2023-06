El próximo sábado habrá un Encuentro de Jóvenes Preliminar a los Juegos Deportivos, Urbanos y Culturales Fueguinos

La Subsecretaría Juventudes de la Secretaría de Deportes y Juventudes de la provincia, junto a la Agencia de Deportes, Cultura y Juventud, en el marco de los Juegos Deportivos, Urbanos y Culturales Fueguinos 2023, realizará un primer encuentro con jóvenes de toda la provincia, presentando una nueva posibilidad de participación en juegos urbanos no convencionales que formarán parte de los Evita 2023 en Tecnópolis.

Desde la Subsecretaría Provincial de Juventudes, de manera articulada con el Municipio de la ciudad de Río Grande, se llevará a cabo este encuentro a nivel provincial para que las y los jóvenes interesados en participar de los Juegos Urbanos conozcan de cerca esta propuesta provincial, la cual es la antesala a los Juegos Nacionales Evita.

Por primera vez en el desarrollo de los Juegos Fueguinos se incluirán nuevas disciplinas dentro de las actividades Urbanas, lo cual posibilita que más jóvenes puedan participar de este evento. Skate, BMX Libre, Freestyle, Breaking y Parkour son las disciplinas, destinadas a jóvenes de toda la provincia que se encuentren entre las categorías sub 15, sub 16, sub 17 y sub 18. Esto se suma a la propuesta de Básquet 3×3, Ajedrez y Escalada, todas dentro de las categorías urbanas.

El próximo sábado 24 de junio, desde las 17:00, se desarrollará este primer encuentro provincial en el Colegio Provincial “Soberanía Nacional” (Prefectura Naval 1151 de la ciudad de Río Grande). Participarán jóvenes de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, quienes podrán dialogar con las y los referentes de cada disciplina, recibir información respecto a cómo es la modalidad de participación, conocer el reglamento y adentrarse en lo que será esta nueva competencia deportiva de la provincia. Además se realizarán distintas presentaciones vinculadas a cada disciplina para que el público pueda conocer y disfrutar.

Para preinscribirse, pueden completar el siguiente formulario:

https://forms.gle/yi6PXMky7GvvpEcf7

Al respecto, Ivana Olariaga, subsecretaria de Juventudes, manifestó que “entendemos y reconocemos la necesidad de las y los jóvenes en encontrar nuevos espacios para desarrollar las actividades de la provincia, por eso decidimos asumir este nuevo desafío e incorporar nuevas disciplinas dentro de los Juegos Urbanos, permitiendo que los chicos y chicas que realizan estos deportes, ya sea en la calle de manera libre, talleres, o en cualquier lugar, cuenten con la posibilidad de crecer en cada ámbito”.

“Esta es la primera instancia de los Juegos Urbanos, pensada para que las juventudes conozcan en profundidad cómo será el desarrollo de la competencia. En el mes de agosto se llevarán adelante las instancias locales y provincial, donde se seleccionarán a las personas ganadoras de cada disciplina, quienes viajarán a competir en Tecnópolis, en el desarrollo de los Juegos Nacionales Evita”.

Por último recordó que “el Gobernador Gustavo Melella ha garantizado una gran infraestructura en la ciudad de Río Grande como lo es el Parque de Deportes Urbanos, con el cual hoy contamos para que sea sede de desarrollo de nuevas disciplinas no convencionales que marcarán historia no solo en nuestra provincia sino también en términos Federales” finalizó.

Para más información, pueden visitar las redes sociales de @JuventudesTDF