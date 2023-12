Concejales de Río grande recibieron a los Uber que piden la Habilitación de la Plataforma Digital

Los trabajadores informales fueron recibidos por el Presidente del Concejo Deliberante, Raúl Von der Thusen y los concejales Miriam Mora; Javier Calisaya; Diego Lassalle; Pablo Llancapani; Walter Abregú; Cintia Susñar y Hugo Martínez que escucharon los planteos formulados por parte de los manifestantes.

Luego de la reunión la concejal Miriam “Laly” Mora tomó la palabra y expresó su postura respecto al tratamiento de este asunto. Sobre esto comentó: “Vinieron algunos usuarios y usuarias a acompañar a los conductores para explicarnos la situación que están viviendo, de este sistema de persecución que se ha formado en estos días por parte de taxistas y remiseros”.

A lo que agregó: “Ya no pueden hacer siquiera sus viajes personales, ir al supermercado, ir al aeropuerto a dejar una amiga, todo el tiempo que ellos transiten por la calle van a estar siendo interceptados porque remiseros y taxistas tienen hasta los domicilios de sus casas, un listado de patentes, un listado de nombres, que es lo que le facilitan al Ejecutivo Municipal para poder hacer los controles. Esto que ellos mismos han declarado y han confesado, tener la aplicación y hacer el ‘caza-Uber’”.

Consultada sobre las herramientas legislativas para solucionar el conflicto entre taxistas, remiseros y choferes de Uber la edil explicó: “Nosotros lo que podemos hacer es una reunión con el Intendente para explicar esta situación, para que se entienda, y el lo sabe, el otro sector (usuarios de Uber) también son vecinos y vecinas que han hecho la elección de un servicio para poder transportarse dentro de nuestra ciudad, lo único que nos queda hacer es esto, porque aún no contamos con los votos para el día de la sesión dar por aprobado el proyecto que regularizaría plataformas digitales”.

Finalmente comentó de qué manera podría seguir la discusión los próximos meses: “Existe la opción de que la próxima gestión lo pueda tomar y lo pueda llevar adelante. No sabemos la postura de todo el cuerpo de concejales que asume en diciembre, hay una parte que no está de acuerdo, así que tampoco podemos garantizarlo. Tenemos que encontrar un punto medio porque hay 450 personas que está realizando este tipo de transporte en nuestra ciudad y de la noche a la mañana no van a desaparecer”.