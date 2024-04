Se vivió una fiesta en la Casa del Deporte de Tolhuin con el Lanzamiento de los III Juegos Fueguinos 2024

Más de 5 mil deportistas serán parte de los Juegos Fueguinos este año compitiendo en más de 40 disciplinas. En mayo serán los juegos prefueguinos y luego, hasta el mes de septiembre, se desarrollarán las competencias locales y provinciales.

El lanzamiento fue con un sencillo y emotivo acto que presidió el Gobernador Gustavo Melella, acompañado por el ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, el secretario de Deportes, Matías Runín, la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, el secretario de Coordinación en Tolhuin, Federico Velázquez, Legisladores, Concejales de Tolhuin y autoridades municipales. Estuvieron presentes deportistas que lograron medallas en los Juegos Nacionales Evita 2023, deportistas adaptados, personas mayores y público en general, todos representando a las ciudades fueguinas.

En la oportunidad, el Gobernador Gustavo Melella enfatizó que los Juegos Deportivos Fueguinos “representan una oportunidad para que nuestros pibes y nuestras pibas puedan competir y sobre todo, hacerse amigos y crear valores”.

El Mandatario agradeció a la Secretaría de Deportes de la Provincia “por el trabajo magnífico que vienen haciendo en momentos donde los recursos están complicados, pero sin embargo los espacios deportivos están llenos”.

Por su parte, el Secretario de Deportes agradeció a los presentes por ser parte del evento “en este lugar emblemático para Tolhuin que es la Casa del Deporte”.

Matías Runín reforzó el objetivo del programa Juegos Fueguinos “que tiene un carácter participativo e inclusivo y es organizado íntegramente por el equipo de trabajo de la Secretaría, sumando a clubes, asociaciones y federaciones de toda la provincia”.

Asimismo, alentó a todos los deportistas que deseen sumarse “porque estos juegos son para todos; chicos y chicas, adolescentes, personas mayores de 60 años y deportistas adaptados”.

Los Juegos Deportivos Fueguinos brindan la posibilidad de participar en más de 40 disciplinas deportivas en las categorías Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 18, Personas Mayores y deportistas adaptados.

Niños, niñas y jóvenes de toda la provincia entre los 11 y los 18 años de edad participarán en instancias locales y provinciales durante los meses de mayo hasta septiembre, al igual que las personas mayores de 60 años y los deportistas adaptados.

Cabe mencionar que las inscripciones para las tres categorías (juveniles, adultos mayores y deporte adaptado) comenzaron este sábado en formato digital para las más de 40 disciplinas deportivas y se extenderán hasta el 27 de mayo.

Los Juegos Fueguinos disputarán instancias en toda la provincia y generan una alta expectativa en el deporte local.

La inscripción a los Juegos Deportivos Fueguinos 2024 se realizará en tres formularios diferentes divididos por ciudad (Río Grande, Tolhuin y Ushuaia) y se podrá ingresar desde el link o el código QR. A su vez, cada una de las cuentas de Drive recibirá los datos de inscripción.

Tolhuin:

https://forms.gle/4zomS7WeeXB9TqkQ6

Ushuaia:

https://forms.gle/JmQpMEsqRiiRowpH9

Río Grande:

https://forms.gle/QRoiasiLEWy7H9C17

El formulario guiará al usuario de manera que, en primera instancia, realice la descarga del reglamento de competencia y la planilla de inscripción (clasificada según categoría de edad y disciplina), la cual deberá ser completada por el entrenador. Seguidamente se adjuntará dicho archivo con los datos de los deportistas y se terminará de completar el formulario, que luego debe ser reenviado.