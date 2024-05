El BTF advierte que continúan los intentos de Estafas de Ciberdelincuentes

La entidad bancaria provincial reiteró la importancia de estar alerta ante los constantes intentos de estafa contra los clientes de distintos bancos del país, y recuerda que no tiene perfiles de redes sociales ni realiza sorteo de premios ni difunde promociones por estos medios.

El Banco de Tierra del Fuego, como parte de su constante campaña de concientización contra las estafas online y robo de información personal, alerta a toda la población respecto a recientes intentos de engaños por parte de ciberestafadores.

Aunque no es el único método, el Banco informa que en los últimos días surgieron múltiples perfiles de redes sociales que aparentan ser el Banco de Tierra del Fuego, donde se invita a los usuarios a compartir información personal para ser beneficiario de celulares, televisores, bicicletas o demás premios. Otras publicidades, en cambio, ofrecen promociones.

Ante esta situación, el Banco Provincial recuerda que no cuenta con perfiles de redes sociales y alienta a la población a no compartir o hacer públicos a través de Facebook, Twitter, Instagram u otras, información personal sensible. Tampoco deben hacer clic en estas publicidades, que llevan a una página falsa simulando ser el Home Banking para que los clientes ingresen sus datos.

A su vez, el BTF recuerda que ante cualquier duda deben comunicarse con el Banco a través de los canales oficiales listados en el sitio www.btf.com.ar.

Cabe destacar que, a partir de la pandemia, y ante el crecimiento de la utilización de canales electrónicos, los delincuentes han aumentado los intentos de estafas y actualizan constantemente sus técnicas para engañar a los clientes. Para evitar confusiones y estar siempre alerta, es importante estar actualizado con información de canales oficiales de las entidades bancarias. Para más información y consejos de seguridad, el Banco invita a la población a verificar el sitio web www.btf.com.ar.