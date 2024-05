López: “Si el Senador Blanco no rechaza la Ley Bases y el Paquete Fiscal en General, la Industria y los Trabajadores Fueguinos siguen en riesgo”

La Senadora Nacional de UxP criticó a su par radical: “no alcanza con oponerse a algunos artículos como el 88 y el 111 que son una amenaza para Tierra del Fuego”. Además, dijo estar “molesta y preocupada” por actitudes del gobernador Melella.

La Senadora Nacional por Tierra del Fuego, Cristina López (PJ), afirmó que “apoyar en general la Ley Bases y el Paquete Fiscal como hará el Senador Pablo Blanco implica habilitar el tratamiento de la norma en el recinto y la posibilidad que se le deleguen al presidente (Javier) Milei facultades extraordinarias que pondrán en riesgo a la industria fueguina y nuestros trabajadores”.

“No alcanza con oponerse en particular a algunos artículos como el 88 y el 111 que son una amenaza para Tierra del Fuego. Hay que rechazar en general para que este plan de hambre y miseria contra los fueguinos y fueguinas no pueda volver a tratarse en el Congreso nacional”, agregó Cristina López (PJ).

“Por más que Blanco vote en contra algunos puntos, la industria fueguina y nuestros trabajadores seguirán en riesgo. Rechazar en general la Ley Bases y el Paquete Fiscal es defender las facultades del Congreso Nacional, es defender nuestra industria y es defender el salario de los trabajadores fueguinos evitando que tributen impuesto a las ganancias”, indicó.

La Senadora fueguina también se mostró “muy preocupada y molesta” con el gobernador Gustavo Melella. López relató que esta semana el bloque de Unión por la Patria llevará al Congreso a diversos oradores que van a argumentar el rechazo a la Ley Bases y defender la promoción económica de Tierra del Fuego.

“Estamos trabajando y pidiendo que vengan oradores a defender los recursos de nuestra provincia, entonces siempre apelando al diálogo, al consenso, me comuniqué con el gobernador Melella y la verdad que me sorprende que no tuve respuesta, lo llamé, le mandé mensajes diciéndole que por favor mande a alguien idóneo, capacitado, alguien que venga a defender a Tierra del Fuego y no tuve respuesta”.

“Es muy triste y lamentable que en el Senado en el bloque de Unión por la Patria no podamos contar con el gobernador Melella o alguno de sus funcionarios. Tal vez esté trabajando para el bloque del Senador Blanco en Juntos por el Cambio. Si es así, que le diga a Blanco que vote en contra de la Ley Bases y a favor de los fueguinos”, remarcó.

Cristina López (PJ) dijo que “soy una convencida que más allá de las personas tenemos que trabajar en equipo para poder defender a nuestra provincia, una de las más perjudicadas con la Ley Bases y el Paquete Fiscal”.

Para la representante fueguina, “todo el contenido de estas normas es un ataque que perjudica a Tierra del Fuego. Desde la privatización de Aerolíneas Argentinas hasta el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que se crea casi como una competencia de nuestra promoción económica”.

Y continuó enumerando: “la eliminación de la moratoria previsional que deja a 9 de cada 10 mujeres y a 7 de cada 10 hombres sin posibilidades de jubilarse, la reforma laboral que recorta derechos conquistados para nuestros trabajadores y la posibilidad que Milei con sus facultades delegadas elimine la zona fría que lleve las boletas de gas a triplicarse o cuadruplicarse”.

En este sentido, Cristina López (PJ) explicó que “si la Ley Bases y el Paquete Fiscal no son rechazados en general, volverán a Diputados con algunas modificaciones y, en esa Cámara, Milei y sus aliados como los diputados Pauli y Stefani tienen mayoría como para volver a la redacción original”.

“De esta manera, los fueguinos y las fueguinas empezarán a pagar ganancias y el régimen de promoción económica no existirá más como lo conocemos hasta ahora”, concluyó.