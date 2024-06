La Senadora Cristina López (PJ) afirmó que la Aprobación de La Ley Bases llevará a la Argentina a la “Miseria”

La Senadora Nacional por Tierra del Fuego, Cristina López (PJ), adelantó su rechazo a la Ley Bases y al Paquete Fiscal al considerar que “los únicos beneficiados serán los grandes grupos empresariales” mientras que “Argentina va a estar hundida en la miseria”. López también repudió la represión del operativo de seguridad a los manifestantes que se encuentran frente al Congreso de la Nación.

La representante fueguina adelantó que el brutal ajuste de Milei provocará que en “nuestro país va a haber dos clases sociales: el 80% va a ser pobre y el 20% van a ser millonarios. Y los trabajadores, los obreros, las amas de casa, los que se rompen el alma para llegar a fin de mes, no van a estar dentro de ese 20%”.

En este sentido, llamó a la reflexión a los senadores a “trabajar urgente en un proyecto de ley para proteger al pueblo argentino de futuros presidentes como Milei, que considero que es un enfermo mental, que por definición se denomina un enfermo mental como trastorno de la salud, es decir, trastornos que afectan en el estado de ánimo del pensamiento y del comportamiento de las personas”.

“Solo un Presidente sin sensibilidad social le quita los subsidios al gas a la Patagonia y más a Tierra del Fuego sabiendo que es una zona fría y la más austral del mundo. El mes pasado a los fueguinos nos llegó la boleta del gas con 1200% de aumento, se imaginarán que son impagables, hay que tener mucha crueldad pero mucha crueldad para quitar los subsidios un mes antes de que empiece el invierno ”, criticó la Senadora Nacional.

Cristina López (PJ) apuntó a Milei al señalar que Tierra del Fuego “no es una mierda, es la provincia que en sus fábricas y sus trabajadores producen el ciento por ciento de todos los equipos electrónicos. Además somos una provincia pesquera, producimos gas, petróleo, tenemos turismo todo el año, somos las puertas de la Antártida, entre muchas riquezas más”.

Finalmente, cargó contra los Diputados (Rodrigo) de Loredo, (Margarita) Stolbizer y (Juan Manuel) López. Los calificó de “diputados mamarrachos” que atacan a Tierra del Fuego porque son “funcionales a la crueldad de un gobierno que le da placer dejar sin comida su pueblo”.

“Que dejen de meterse con Tierra del Fuego, que dejen de meterse con el pueblo fueguino y con su economía. No le vamos a permitir que se metan con nuestros derechos y nuestros beneficios que tanto nos costó y nos cuesta mantener, que no hablen de lo que no conocen”, concluyó.