Lo último:

La Página Express

Las Noticias de Tierra del Fuego y el País

Lo último Provincial 

Este Fin de Semana continuarán los diferentes encuentros en el marco de Los Juegos Fueguinos

L.P.E

RÍO GRANDE

SABADO 10 DE AGOSTO

11:30 A 15:00 Hs. – JUEGOS FUEGUINOS FUTSAL – SEMIFINALES (POLIDEPORTIVO MARIA AUXILIADORA)

SABADO 10 DE AGOSTO

10:00 A 13:00 Hs. – JUEGOS FUEGUINOS TENIS DE MESA (SUM – POLIDEPORTIVO MARIA AUXILIADORA – PLANTA ALTA)

SABADO 10 DE AGOSTO

18:00 A 22:00 Hs. – RIO GRANDE ENTRENA DE NOCHE (ESCUELA Nº2)

SABADO 10 DE AGOSTO

10:00 A 14:00 Hs. – COPA MARGEN SUR FUTSAL – SEMIFINALES (CASA DEL DEPORTE)

DOMINGO 11 DE AGOSTO

16:00 A 20:00 Hs. – KERMESE DE LAS INFANCIAS (POLIDEPORTIVO MARIA AUXILIADORA)

DOMINGO 11 DE AGOSTO

10:00 A 13:00 Hs. – JUEGOS FUEGUINOS VOLEY (GIMNASIO HASPEN)

DOMINGO 11 DE AGOSTO

14:00 A 22:00 Hs. – JUEGOS FUEGUINOS BASQUET (GIMNASIO HASPEN)

USHUAIA

SABADO 10 DE AGOSTO

09:00 Hs. – CLINICA DE HANDBALL (CASA DEL DEPORTE)

12:00 a 18:00 Hs. – JUEGOS FUEGUINOS BASQUET – SUB-15 y SUB-17 MASCULINO y FEMENINO (ANA GIRO)

DOMINGO 11 DE AGOSTO

09:00 – CLINICA DE HANDBALL (CASA DEL DEPORTE)

10:00 a 18:00 – JUEGOS FUEGUINOS BASQUET – SUB15 y SUB17 MAS. y FEM. (ANA GIRO)

También te puede gustar

El Intendente Martín Perez y la Presidenta del Correo Argentino anunciaron la “Estampilla Postal del Centenario”

L.P.E

RGA Más Conectada: Se habilitará una nueva Línea de Colectivos

L.P.E

Gobierno llevará adelante diversas actividades en los festejos del Día Internacional de la Juventud

LPE