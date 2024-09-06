Actividades Deportivas de este Fin de Semana
AGENDA DE USHUAIA :
JUEVES 05/09
08:00 A 00:00 HS. TORNEO NACIONAL – FASE 1 HANDBALL ACOMPAÑAMIENTO DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE(CASA DEL DEPORTE)
VIERNES 06/09
19:00 A 21:00 HS. JUEGOS FUEGUINOS HOCKEY PISTA(GIMNASIO PETRINA)
SÁBADO 07/09
17:30 A 20:00 HS. PROGRAMA INFANTO JUVENIL DE VOLEY A CARGO DEL HEADCOACH SEBASTIÁN FERNÁNDEZ (POLIVALENTE)
14:00 A 19:00 HS. CONCENTRACIÓN VOLEY – BÁSQUET PARA LA ARAUCANIA (POLIVALENTE VOLEY Y ANA GIRO BÁSQUET)
11:00 A 13:30 HS. JUEGOS FUEGUINOS FÚTBOL 11 (CANCHA HUGO LUMBRERAS)
DOMINGO 08/09
09:00 A 14:00 HS. JUEGOS FUEGUINOS BÁSQUET (ANA GIRO)
09:00 A 14:00 HS. SEMIS Y FINALES DE JUEGOS FUEGUINOS VOLEY (ESCUELA 16)
AGENDA RÍO GRANDE:
VIERNES 06/09
18:20 HS. FINAL LOCAL JUEGOS FUEGUINOS FÚTBOL FEMENINO SUB 14 (CANCHA SAN MARTÍN)
SÁBADO 07/09
10:00 A 16:00 HS. FINAL PROVINCIAL JUEGOS FUEGUINOS KARATE (CASA DEL DEPORTE)
13:00 A 18:00 HS. JUEGOS FUEGUINOS HOCKEY (INTEGRADOR)
16:00 A 19:00 HS. CURSO DE ÁRBITROS FEDERACIÓN DE BÁSQUET (IMA)
10:00 A 16:00 HS. JUEGOS FUEGUINOS BÁSQUET SUB 15 (HASPEN)
10:30 A 12:30 HS. Y 14:30 A 16:000 HS. CONCENTRACIÓN CICLISMO (AUTÓDROMO)
DOMINGO 08/09
11:00 A 16:00 HS. FINAL LOCAL JUEGOS FUEGUINOS FÚTBOL SUB 14 Y SUB 16 (CANCHA SAN MARTÍN)
16:00 A 18:30 HS. CONCENTRACIÓN SELECCIÓN VÓLEY (ANEXO MICROESTADIO)
12:00 HS. JUEGOS FUEGUINOS BÁSQUET (HASPEN)
AGENDA DE TOLHUIN:
SÁBADO 07/09
14:00 a 22:00 HS. FINALES TORNEO FUTSAL – AGRUPACIÓN VETERANOS TOLHUIN – CASA DEL DEPORTE
DOMINGO 08/09
11:00 A 17:00 HS. FEDERACIÓN FUTSAL CAFS – LOCALIA 9 DE OCTUBRE – CASA DEL DEPORTE
18:00 A 00:00 HS. INICIO TORNEO FUTSAL A.T.E.