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Actividades Deportivas de este Fin de Semana

L.P.E

AGENDA DE USHUAIA :

JUEVES 05/09

08:00 A 00:00 HS. TORNEO NACIONAL – FASE 1 HANDBALL ACOMPAÑAMIENTO DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE(CASA DEL DEPORTE)

VIERNES 06/09

19:00 A 21:00 HS. JUEGOS FUEGUINOS HOCKEY PISTA(GIMNASIO PETRINA)

SÁBADO 07/09

17:30 A 20:00 HS. PROGRAMA INFANTO JUVENIL DE VOLEY A CARGO DEL HEADCOACH SEBASTIÁN FERNÁNDEZ (POLIVALENTE)

14:00 A 19:00 HS. CONCENTRACIÓN VOLEY – BÁSQUET PARA LA ARAUCANIA (POLIVALENTE VOLEY Y ANA GIRO BÁSQUET)

11:00 A 13:30 HS. JUEGOS FUEGUINOS FÚTBOL 11 (CANCHA HUGO LUMBRERAS)

DOMINGO 08/09

09:00 A 14:00 HS. JUEGOS FUEGUINOS BÁSQUET (ANA GIRO)

09:00 A 14:00 HS. SEMIS Y FINALES DE JUEGOS FUEGUINOS VOLEY (ESCUELA 16)

AGENDA RÍO GRANDE:

VIERNES 06/09

18:20 HS. FINAL LOCAL JUEGOS FUEGUINOS FÚTBOL FEMENINO SUB 14 (CANCHA SAN MARTÍN)

SÁBADO 07/09

10:00 A 16:00 HS. FINAL PROVINCIAL JUEGOS FUEGUINOS KARATE (CASA DEL DEPORTE)

13:00 A 18:00 HS. JUEGOS FUEGUINOS HOCKEY (INTEGRADOR)

16:00 A 19:00 HS. CURSO DE ÁRBITROS FEDERACIÓN DE BÁSQUET (IMA)

10:00 A 16:00 HS. JUEGOS FUEGUINOS BÁSQUET SUB 15 (HASPEN)

10:30 A 12:30 HS. Y 14:30 A 16:000 HS. CONCENTRACIÓN CICLISMO (AUTÓDROMO)

DOMINGO 08/09

11:00 A 16:00 HS. FINAL LOCAL JUEGOS FUEGUINOS FÚTBOL SUB 14 Y SUB 16 (CANCHA SAN MARTÍN)

16:00 A 18:30 HS. CONCENTRACIÓN SELECCIÓN VÓLEY (ANEXO MICROESTADIO)

12:00 HS. JUEGOS FUEGUINOS BÁSQUET (HASPEN)

AGENDA DE TOLHUIN:

SÁBADO 07/09

14:00 a 22:00 HS. FINALES TORNEO FUTSAL – AGRUPACIÓN VETERANOS TOLHUIN – CASA DEL DEPORTE

DOMINGO 08/09

11:00 A 17:00 HS. FEDERACIÓN FUTSAL CAFS – LOCALIA 9 DE OCTUBRE – CASA DEL DEPORTE

18:00 A 00:00 HS. INICIO TORNEO FUTSAL A.T.E.

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