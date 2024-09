Juegos Fueguinos: Se desarrolló la última fecha de la instancia clasificatoria de hockey

En el Gimnasio Integrador de la ciudad de Rio Grande se desarrolló la 5ta y última fecha de Hockey femenino sub-14, en el marco de los Juegos Deportivos Fueguinos que lleva adelante la Secretaría de Deportes.

Con dos partidos jugados en su totalidad finalizó la instancia clasificatoria. El próximo fin de semana en el mismo escenario se llevarán a cabo las semifinales y finales locales.

Los resultados de la jornada:

ADEFU (3) VS (0) YOPPEN (ausente)

RGRHC (13) VS 0 PANTERAS ROSA

CIMAH (5) VS (3) UAKEN

PANTERAS NEGRO (3) VS (0) YOPPEN (ausente)