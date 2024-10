Comenzaron las Entrevistas a Veteranos de Guerra para el Proyecto “Voces de Malvinas”

La Municipalidad de Ushuaia inició los trabajos de colaboración con la Universidad de Tierra del Fuego y la Universidad de Lanús para la concreción del Proyecto “Voces de Malvinas” que tiene como finalidad conservar las entrevistas a veteranos y veteranas de Mailvinas en soporte audiovisual.

A través de la Secretaría de Asuntos de Malvinas comenzaron la grabación de las entrevistas y el coordinador de Asuntos de Malvinas, VGM Daniel Arias, quien se desempeñó en el A.R.A Piedra Buena durante la Gesta de Malvinas, fue el primer testimonio registrado.

El Proyecto “Voces de Malvinas” surge de un convenio firmado entre las universidades de Tierra del Fuego (UNTDF) y Lanús (UNLa), con el objetivo de compartir las historias de vida de los veteranos, desde su infancia hasta el conflicto, incluida la posguerra, con el fin de preservar tan valioso testimonio de nuestra historia viva.

La docente Karin Otero de la UNTDF confirmó que el proyecto comenzó a implementarse este año, a cargo de docentes investigadores del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado (ICSE) de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. “Una vez finalizado el trabajo, el material estará disponible en el archivo de las universidades y también será enviado al Archivo General de la Nación para su resguardo, donde podrá ser consultado por la ciudadanía y aquellos que realicen trabajos de investigación», dijo Karin Otero, quien tiene a cargo el proyecto junto a Javier López en la ciudad de Ushuaia, mientras que en la ciudad de Río Grande los responsables son Esteban Rodríguez y Facundo Viñabal.

El Secretario de Asuntos de Malvinas, VGM Dante Asili, destacó que “trabajamos en conjunto con las Universidades, la Municipalidad y el Centro de Ex Combatientes de Malvinas en Ushuaia para conservar y no perder estos valiosos testimonios, no sólo para las generaciones actuales sino también para el futuro”. Finalmente sostuvo que “conocemos la importancia de la Causa Malvinas para la ciudadanía, pero también para esta gestión, que ha acompañado desde el primer momento”.