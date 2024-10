La UTN marchó en defensa de la Universidad Pública y Gratuita

Río Grande.- Este miércoles 2 de octubre profesores, no docentes y alumnos de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional (FRTDF-UTN) fueron parte de la gran movilización en defensa de la educación pública y contra el desfinanciamiento universitario que se llevó adelante como la Marcha Federal por la Educación. Se sumaron el Centro de Estudiantes y el Instituto Superior del Profesorado Río Grande, además de los gremios como FAGDUT y APUTN de No Docentes.

El profesor Hugo Schneider junto a su par Gustavo Tielens encabezaron la marcha desde la sede universitaria hasta la Plaza de las Américas. La columna de la UTN fue anunciada y aplaudida al llegar a la concentración donde también habían convocado los gremios de la UNTDF (Universidad Nacional de Tierra del Fuego) que hicieron una movilización similar en Ushuaia.

En tanto el Lic. Fabio Seleme, quien se encuentra visitando la planta de Hidrógeno Verde de HIF y la Universidad de Magallanes junto a las autoridades de la UTN Fueguina, envió su apoyo a la marcha y sostuvo que «la unidad del pueblo argentino pondrá fin a estas políticas que atentan contra la educación pública y la libre enseñanza en los claustros universitarios».

El profesor Hugo Schneider fue el primero en hablar frente a la multitud y negó que en el Estado nacional no haya plata. «Plata hay, lo que se tiene que hacer es invertir en políticas públicas que propendan al desarrollo de la Argentina, que se financie la educación y la formación académica y científica en las universidades, tal como lo hacen los países del mundo que (Javier) Milei intenta emular». Agregó que «en vez de comprar aviones de combate, que compre aviones hidrantes para combatir los incendios que devastan parte de la geografía argentina».

«Evidentemente, es una marcha que convoca a toda la comunidad, porque nosotros sabemos el significado de la universidad pública y gratuita en la cuestión del ascenso social, sobre todo de los trabajadores, que nosotros somos una universidad que viene desde ahí, de la Universidad Obrera Nacional, formamos ingenieros, tratamos de construir conocimientos, formamos docentes, y le permitimos a las personas de pocos recursos que tengan la posibilidad, justamente, como decía, que a través del conocimiento puedan obtener un título de grado y movilizarse socialmente para arriba», observó Schneider.

Cuestionó que «ahora, el Gobierno (nacional) parece no querer entender esto, o sí lo entiende, pero lo entiende a partir de pensar en la construcción de un modelo de país que tenga que ver más con ese modelo de país agroexportador, de una economía primarizada, sin industria, es decir, uno mira las determinaciones que toma el Gobierno en cuanto a la universidad pública, en cuanto a la educación pública, en cuanto a la industria, en cuanto a la apertura de las importaciones, en cuanto a absolutamente todo, y más sobre todo la cuestión de lo público, porque hoy está en juego el financiamiento de las universidades, pero también está en juego la educación pública, la salud pública, Aerolíneas Argentinas, las jubilaciones, es decir, está poniendo en juego todas nuestras conquistas históricas, y me parece que hoy es un día trascendental de lucha, porque los derechos no se ganan charlando, se conquistan en la lucha, se conquistan en la calle, y hoy ha sido una gran muestra, sobre todo en la capital federal y en muchas capitales de provincias, del significado que tiene la universidad pública y gratuita para toda la población».

Inminente veto a la ley de presupuesto universitario

Schneider dio por descontado que el presidente Javier Milei vetará la ley de presupuesto universitario. «Ojalá que no tome esa medida, porque hoy ha habido una demostración justamente de que la situación de la universidad y el reclamo universitario atraviesa todos los sectores sociales, atraviesa todos los sectores políticos, y luego habrá que ir por la insistencia y mirar qué hacen nuestros diputados y senadores. Sobre todo, digo, dos diputados de Tierra del Fuego, como Héctor ‘Tito’ Stefani y Santiago ‘Santi’ Pauli, que son egresados acá en nuestra casa, ellos han llegado a los lugares donde están gracias a la educación pública. Entonces, si ellos no acompañan el sostenimiento de la ley, independientemente del veto de Milei, tienen que recordar que después tienen que volver a Tierra del Fuego, porque el resto de los senadores y diputados, por lo menos han sido consecuentes en defender la ley de financiamiento universitario, porque en verdad estamos en serio riesgo de no poder funcionar y los salarios atrasados, y los recursos de la universidad, todo lo que tenga que ver con la investigación, las becas estudiantiles, es decir, está todo puesto en juego». Finalmente destacó que «hay que luchar contra esta política del Gobierno nacional de atacar y atentar contra todo lo público».

«Nuestros salarios han caído hasta el piso»

La Secretaria General del gremio de No Docentes, APUTN Ana Milano, encabezó también la marcha de la UTN en defensa de la universidad pública y del sistema educativo. «Marchamos por el sistema educativo, por la educación gratuita para todos y todas, y por el financiamiento a las universidades. Sobre todo los salarios que están el 50% debajo desde el mes de diciembre, y para que no se privaticen más entidades públicas».

Aseguró que tuvieron seis meses fatídicos, prácticamente, el sector, con una caída del salario y una pérdida enorme del poder adquisitivo y en el caso de los docentes también se les quitó el FONID. «El aumento de este mes es el 2%, y para el mes de octubre tenemos un aumento del 1%. Nuestro salario se ha perdido en el 50% de lo que va el año, por eso marchamos, por nuestra subsistencia», resumió Ana Milano.