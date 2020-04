Deportes: Se confirmo la postergación de los Juegos EPADE y ParaEPADE para el año próximo

Los integrantes del Comité Ejecutivo del Ente Patagónico Deportivo (EPADE), mantuvieron una reunión virtual extraordinaria, este jueves por la tarde. Allí se confirmó la postergación de los Juegos EPADE y ParaEPADE, trasladando ambas para el año venidero, pero respetando las mismas sedes de competencia.

La provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur estuvo representada por el secretario de Deportes y Juventud Carlos Turdó, y contó con la participación del presidente del Comité Ejecutivo y ministro de Deportes de Neuquén, Luis Sánchez, el subsecretario de Deportes de La Pampa Ceferino Almudévar, el Gerente General de Chubut Deportes, Brian Oggero; el Presidente de Chubut Deportes, Gustavo Hernández; el Secretario de Deportes de Río Negro, Diego Rosatti; el Secretario de Deportes de Santa Cruz, Martín López y la doctora Claudia Mesplatere, secretaria de Actas.

La reunión, tuvo como fin buscar una determinación en la realización o no de los Juegos, ante la declaración de Emergencia Sanitaria en todo el territorio Nacional producto de la pandemia del COVID-19.

Las autoridades de las distintas provincias argentinas, decidieron posponer la edición 2020 de los Juegos EPADE (La Pampa) y ParaEPADE (Neuquén) para el año próximo, respetando las mismas sedes de competencia.

El Comité Ejecutivo, en un comunicado oficial, explicó los motivos de esta postergación, los cuales expresan que “es importante destacar que en estos tiempos difíciles, es valioso que nuestras provincias Patagónicas nos encuentren hermanadas en post de nuestro deporte y deportistas, ya que reconocemos el impacto que esta decisión tendrá, pero la principal preocupación es la sanidad y seguridad de ellos”.

Por su parte el Secretario de Deportes y Juventud provincial brindó sus sensaciones tras la comunicación virtual y expresó que “fue lógica la decisión” asegurando que “estemos todos de acuerdo en la suspensión de los Juegos, porque con esta situación nadie puede saber lo que va a pasar de acá a mañana o pasado, en primera medida por la expansión o no del virus y luego por las posibilidades que va a tener cada una de las provincias en trasladarse por cuestiones de protocolo. Además no hay que olvidar lo económico, porque se han dirigidos muchos recursos a la emergencia, entonces era muy difícil que se realice”.

Respecto al futuro de los Juegos de la Araucanía, el Secretario comentó que “en los próximos días vamos a realizar una reunión oficial con todas las regiones de Chile para tomar una decisión oficial en conjunto sobre la realización de la competencia, principalmente porque la Región de Los Lagos, necesita tener una confirmación con tiempo para poder comenzar con la organización y la situación no es fácil”.

“Nosotros (las provincias argentinas) estamos de acuerdo en que no estamos en condiciones hoy de organizar y de proyectar Juegos, cuando no sabemos qué va a pasar en un futuro inmediato con la pandemia. Así que, probablemente después de la reunión se resuelva no hacerlos” indicó Turdó.