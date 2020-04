Nunca me referí a iniciar un juicio político a Melella

El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, aclaró que “de ninguna manera me referí a iniciar un juicio político al gobernador Gustavo Melella”, y atribuyó esos sucesos a “distintos actores políticos que nos quieren correr del eje de la discusión para confundir a los vecinos”.

Al respecto, señaló que “no realicé declaraciones que afirmen o propongan iniciar un trámite de juicio político. Es preocupante que algunos actores políticos, afines o pertenecientes al Gobierno de la Provincia, den por hecho una declaración que no sucedió”.

Además, expresó que “nos quieren correr del eje de la discusión que pasa por los recursos de coparticipación y del Aporte del Tesoro Nacional. Desde el Municipio de Río Grande siempre fue ese el camino de debate y no estamos interesados en entrar en otro tipo de disputa. Lo raro de todo esto es que funcionarios electos hayan contestado una noticia falsa, y llama la atención que no hayan chequeado la información cuando podrían haberlo hecho».

“Existe una decisión manifiesta, por parte del Gobierno de la Provincia, de asfixiar financieramente al Municipio de Río Grande”, manifestó Díaz, quien agregó que “como funcionarios públicos tenemos la obligación de contarle a los vecinos cual es la situación económica que estamos atravesando. Lo cierto es que los fondos no llegan, que existen más de 40 días de retraso y que la deuda del Gobierno Provincial con el Municipio supera los 400 millones de pesos”.

En este sentido, indicó que “no se envían los recursos de coparticipación que ingresan de manera automática de parte del gobierno nacional, y lo mismo sucede con las regalías, y los tributos provinciales que son coparticipables, pero sin embargo tenemos que esperar a ver si del recibo financiero que le queda a la Provincia, luego de saldado sus gastos, queda algo para mandarle a los municipios. Eso no es lo que establece la normativa legal que hoy nos rige».

Por último, afirmó que “sin ese ahogo financiero podríamos llegar mucho más y de manera más eficiente a los vecinos en esta situación de emergencia sanitaria y económica que nos toca atravesar».