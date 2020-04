En conferencia Online abordarán las torturas a los soldados durante la Guerra de Malvinas

La charla “Malvinas en clave de Derechos Humanos” será este martes 28 de abril a las 17 horas vía You Tube.

Silvio Katz ex soldado combatiente de Malvinas denunciante en la causa por las torturas perpetradas a conscriptos durante la guerra de 1982, junto al ex Secretario de Derechos Humanos de de la provincia de Corriente Pablo Vassel, brindarán este martes 28 de abril a las 17 horas la conferencia online “Malvinas en Clave de Derechos Humanos”. La actividad será transmitida vía You Tube en : https://m.youtube.com/user/UNIVERSIDADTDF

La actividad tienen lugar al cumplirse 12 años de iniciada una Causa Judicial por torturas a soldados durante la guerra de 1982, impulsada por el ex Secretario de DDHH de la provincia de Corrientes Pablo Vassel, ante el Juzgado Federal de Río Grande los, junto al testimonio del ex combatiente Silvio Katz.

Cabe destacar que este espacio de trabajo es organizado por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el marco la Cátedra de Malvinas UNTDF y del “Ciclo de encuentros virtuales con la comunidad universitaria y fueguina” a instancias de la cuarentena obligatoria que rige en todo el país por la pandemia de COVID 19.