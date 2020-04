La Ley Micaela debe ser un proceso continuo para que verdaderamente cambie la realidad

Lo expresó el padre de la joven asesinada en 2017 durante una conferencia online organizada por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.

El Ing. Néstor “Yuyo” García impulsor de la “Ley Micaela” de capacitación obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, brindó este viernes una conferencia online organizada por el Protocolo de Actuación para Situaciones de Discriminación por Género y/o Violencia de Género de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, oportunidad en la cual se analizó la actual implementación de la normativa en el marco del periodo de aislamiento social que vive el país por la Pandemia de COVID 19.

Micaela García fue una estudiante universitaria y militante social de la localidad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, que fue salvajemente asesinada en abril de 2017. “La verdad se milita, por la verdad se da la vida, la lucha termina cuando triunfa la revolución o cuando dejamos la vida en el intento, para que otros lo continúen”, fue uno de los mensajes que casi como un presagio Micaela plasmó en un artículo inspirado en Rodolfo Walsh en una revista escrita en su etapa de militancia universitaria.

Desde el asesinato de Micaela su padre Yuyo García, junto a su esposa Andrea Lescano han conformado una Fundación que lleva el nombre de su hija desde donde han militado las temáticas de género, hasta el punto que la Ley en cuestión se aprobó en diecinueve provincias, se debatió y adhirió en más de sesenta municipios y formó parte de la agenda de más de 6o universidades del país.

“La ley Micaela resume lo que puede llegar a ser una herramienta poderosa, potente, que va en consonancia con varios tratados internacionales, que marcó un modelo de legislación y un rumbo para otros países. Sin embargo, la pandemia (de coronavirus) vino a interrumpir este proceso hermoso que se estaba generando”, expresó García.

“En aislamiento social este proceso no debería detenerse y deberíamos aprovecharlo, para seguir consolidando una red de trabajo que continué formando mediante talleres a capacitadores y agentes estatales, que deben demostrar su compromiso con el Estado, ya que son quienes en definitiva dan respuesta a los casos de violencia de genero y son también tomadores de decisiones. El Estado habla a través de ellos y en caso de no adherir claramente debería caber una sanción”, sostuvo

“Desde la Fundación Micaela aspiramos a que la Ley sea obligatoria, permanente, continua y cuente con la difusión pública correspondiente para que verdaderamente cambie la realidad. Queremos que llegue a aquellas personas que no creen en la temática, que mayoritariamente son varones. La idea no es imponer nuestro pensamiento, sino que sea una instancia de intercambio, que interpele a los agentes”, sostuvo el Ingeniero, quien además es docente universitario de la UTN.

Tampoco la ley termina con una capacitación, sino que debería medir el impacto real de la misma, saber cuales fueron los cambios logrados. El camino por recorrer es largo y no es nada sencillo porque la desigualdad estructural es muy grande. Sabemos que el proceso puede no ser perfecto, pero tenemos que buscar que todos los días, estar un poco mejor. Hay que aspirar a transformar este cambio cultural para las nuevas generaciones, para que las muertes de las víctimas de femicidio no haya sido en vano. Tenemos que transitar el camino de la militancia con alegría, como lo dijo el premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel” , concluyó Néstor García.

Espacio de encuentro

Cabe destacar que la charla “Aplicación en Argentina de la Ley Micaela en tiempos de pandemia”, se enmarcó en el “Ciclo de encuentros virtuales con la comunidad universitaria y fueguina”. El espacio fue moderado por la coordinadora del Protocolo de género de la UNTDF, Lic. Florencia Basso y contó además con la participación especial del rector de la UNTDF, Ing. Juan José Castelucci y el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Aníbal Sattler, quien expresó durante la conversación: “Micaela fue estudiante del Profesorado Universitario en Educación Física de la Facultad de la Ciencias de la Vida y la Salud, de donde personalmente fui docente y decano. Para nosotros, ella sigue siendo nuestra estudiante, una militante ejemplar que sigue presente en nuestras aulas y es será una bandera para Entre Ríos para nuestra Universidad, y para todos y todas los que estamos comprometidos con esta luchas por alcanzar una la sociedad mejor, algo que Micaela siempre soñó”.

Por su parte, Castelucci agradeció con beneplácito la participación de Yuyo García al destacar que “han sabido convertir el dolor de una tragedia en una lucha por una causa inmensamente justa. Espero que la universidad pueda poder un grano de arena en la divulgación de la Ley Micaela. La universidad estará siempre disponible podemos ayudar, y esperemos que de esta pandemia salgamos más solidarios” expresó el Rector UNTDF.