Está en juego el sistema productivo de la provincia

El legislador radical se refirió a las reuniones que tuvieron los días jueves y viernes con diferentes áreas del Gobierno Provincial. “Recibimos mucha información valiosa y analizamos lo que estamos viviendo en términos sanitarios y también económicos. Es una situación de extrema gravedad donde lo que está en juego son miles de fuentes de trabajo y el sistema productivo de la provincia. No hay ninguna inversión más importante que el Estado pueda tener en vista hoy, después de la salud”.

Durante dos jornadas funcionarios del ejecutivo provincial y los legisladores discutieron sobre la gravedad de la situación sanitaria y económica en el contexto de la pandemia. “Destacamos el gran trabajo en términos de salud y en desarrollo social, una labor titánica que está llevando adelante el Ejecutivo Provincial. Por otro lado, insistimos en la necesidad de tener un Comité de Emergencia Económica integrado por sectores del sector productivo y el Estado”.

Una vez recibida la información sanitaria, y pasando al ámbito económico Sciurano se mostró sumamente preocupado por la situación de muchos sectores de la provincia: turismo, comercio, profesionales independientes, monotributistas, etc y destacó que “la ayuda ofrecida por el gobierno de la provincia a los contribuyentes que facturan menos de 3 millones no es suficiente. Si bien tanto el ministro de Finanzas como el director de AREF confirmaron que esta ayuda alcanza al 82% de los contribuyentes, quedó detallado que quienes facturan esa suma no son mayormente empleadores. Del otro 18% dependen 40 mil fuentes de trabajo y es ese el sector que necesitamos auxiliar para defender las fuentes de empleo”.

“En el contexto de las reuniones que tuvimos fue muy importante lo expuesto por el Ministro de Trabajo, con muchos datos e información de la provincia. Coincido totalmente con el panorama y el diagnóstico que expuso respecto a la situación empresarial y laboral”, afirmó Sciurano.

Cambio de destino de los fondos de la deuda

El referente radical también dijo que “en la charla con el ministro de Hacienda quedó manifiesta la posibilidad de discutir el cambio de destino de los fondos del crédito de los 200 millones de la deuda tomada, de los que todavía hay depositados más de 100 millones y que ya se anunció que varias de las obras previstas no se van a realizar”.

Sciurano defendió que “no hay impedimentos legales o constitucionales para cambiar el destino de este dinero, lo cual es una atribución de la Legislatura y el Fondo creado por el proyecto de ley presentado debe ser visto como una inversión en el sistema productivo fueguino y de ninguna manera eso puede ser considerado como un gasto corriente como lo prescribe la Constitución provincial. Un gasto corriente es algo que el Estado hace con regularidad como el pago de salarios, la compra de insumos, el mantenimiento edilicio, etc. Acá estamos hablando de un gasto extraordinario, en una situación de extrema gravedad donde lo que está en juego son miles de puestos de trabajo y el sistema productivo de la provincia. No hay ninguna inversión más importante que el Estado pueda tener en vista hoy, después de la salud”.

“Necesitamos que el gobierno tome una actitud proactiva convocando a diversos sectores. Entiendo que la única posibilidad es poniéndonos de acuerdo, si a esto no le ponemos sensibilidad va a ser una situación trágica”.

Sciurano profundizó específicamente en la falta de ayuda real al sector privado y el ejecutivo se comprometió a trabajar en un proyecto de ley para la próxima semana. “Los legisladores estamos para discutirlo y trabajar en una ley consensuada. Hoy estamos a tiempo de tomar medidas que ayuden al sector productivo para la conservación de puestos de trabajo, de otra manera dentro de dos meses nos vamos a encontrar en una situación tan grave que se va a tornar muy difícil revertir. La ayuda que hoy no se da para sostener al comercio se va a tener que dar desde el Ministerio de Desarrollo Social por la pérdida del empleo”, finalizó.