EL Municipio de Río Grande, en el marco de la emergencia sanitaria, y en función de las últimas medidas emitidas a nivel nacional en torno al aislamiento social, preventivo y obligatorio, solicita a la comunidad que, ante la posibilidad de contar con una hora de ‘salida transitoria responsable’ para el esparcimiento, respetemos las medidas y evitemos la aglomeración de personas, no concurriendo a espacios públicos.

De esta manera, se recuerda que está prohibido asistir a cualquier espacio público que pueda ser pasible de aglomeración de personas, tales como plazas o playones deportivos, brindando una especial recomendación de no utilizar juegos infantiles o ejercitadores que se encuentran en los paseos de la ciudad.

Cabe recordar que, ante la evolución de la cuarentena, y gracias a la responsabilidad de todos los vecinos y vecinas, se ha logrado pasar a la siguiente etapa en la cual se autorizan salidas transitorias, de no más de una hora de duración y una vez al día, que podrán ser realizadas de lunes a sábados, en la franja horaria dada entre las 11 y las 15 horas. Además, se reitera la obligatoriedad de realizar estas salidas con tapabocas o barbijos, y que deben ser en un radio de 500 metros alrededor de sus hogares, como una actividad de esparcimiento, no recreativa, lo que significa que no se deben usar plazas o espacios públicos.

Al respecto, el intendente Martín Perez, expresó que “es un logro de los riograndenses que no haya transmisión comunitaria”, e hizo un llamado a mantener el compromiso en esta nueva etapa de cuarentena, ya que “hace muchos días que estamos adentro de nuestros hogares, cuidándonos y siendo muy responsables, con esto hemos podido, por ahora, controlar esta situación. Todas las medidas y recomendaciones oficiales requieren del acompañamiento de la población. La toma de conciencia y la solidaridad es primordial para cuidarnos entre todos”.