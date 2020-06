A través del Programa PROG.R.E.SO. asistirán a los Jardines Maternales

La Ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione junto al Ministro de Trabajo y Empleo, Marcelo Romero y al Secretario de Representación Política del Gobierno, Federico Runín, mantuvieron una reunión con representantes de los jardines maternales de la provincia para tratar la difícil situación económica que atraviesan, ya que se encuentran cerrados debido al contexto de pandemia.

Durante la reunión se acordó que el Gobierno de la Provincia a través del programa PROG.R.E.SO. creado a partir de la Ley de Emergencia Económica acompañará a los jardines para superar la situación de crisis.

En representación del sector, Natalia Turco, que forma parte del equipo del Jardín Maternal Huellitas, consideró que “estamos muy contentas porque nos pudieron incluir dentro de lo que es la ley de emergencia” y dijo: “para nosotros es muy importante porque somos la primera provincia con una medida de estas características. Es un ejemplo como provincia que los jardines maternales vayan a recibir un subsidio, porque en el resto del país los jardines están cerrando”.

“Si bien todavía no tenemos acreditada la plata, la Ministra Castiglione siempre está en contacto con nosotros y estamos trabajando en conjunto”, agregó.

Con relación a la situación, dijo que “en Río Grande somos cinco jardines, uno de los cuales cerró. En Ushuaia son 16 jardines maternales privados. No somos educación, somos comercio, si nosotras no brindamos el servicio, las cuotas no se pueden cobrar”.

Además, se refirió a la posibilidad de reactivar el servicio y explicó que “hasta que la actividad no se habilite a nivel nacional no se puede volver. Nosotras estuvimos viendo un protocolo que quedó inconcluso, pero hay protocolos viables. Tienen que ser grupos reducidos por salas y se debe tener en cuenta mucho el tema de la limpieza”.

En cuanto al rol social de estos espacios, Turco manifestó que “nos dicen que las familias tienen que crear redes de contención, pero la realidad es que a veces eso no sucede”.

“Sabemos que cuando volvamos a abrir los papás nos van a volver a elegir, porque hay muchas familias que les gusta la contención de la guardería por una cuestión social”, concluyó.

