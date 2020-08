Turdó: “De a poco iremos habilitando las actividades deportivas

El Secretario de Deportes y Juventud de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Carlos Turdó, habló sobre las actividades deportivas habilitadas por el COE en los últimos días en Río Grande y señaló: “en la provincia ya estábamos con la habilitación de actividades deportivas individuales al aire libre, en gimnasios y en predios deportivos, pero obviamente que al complicarse la situación epidemiológica esto quedó sin efecto en Río Grande. En el resto de la provincia continúan habilitadas las otras actividades”.

Y remarcó: “los protocolos son efectivos mientras se cumplen, de hecho en Ushuaia continúan las actividades deportivas individuales. Hoy al estar en aislamiento obligatorio, en Río Grande se puede solamente realizar la actividad física individual al aire libre autorizada por el COE”.

“Iremos despacio y de a poco habilitando las actividades, pero hoy es importante preservar la salud de los vecinos y sabemos que el virus es muy peligroso. De todas formas se entiende la necesidad de la gente, la de los gimnasios para mantener sus comercios y las fuentes laborales. Es por esto que el gobierno puso a disposición el programa Prog.Re.So. Pero es importante hoy cumplir con la responsabilidad individual y empresarial”, destacó el Secretario de Deporte.

Y subrayó: “también hay que tener en cuenta que hubo 5 canchas de alquiler suspendidas por realizar actividades deportivas sin habilitación y no respetar los protocolos. Nosotros fuimos severos con los controles.”.

“Lo que se habilitó son actividades físicas que de bajo riesgo que no comprometen servicios de emergencias porque no son deportes extremos o de automotor. Hoy se pude correr que es la actividad más natural para todos los deportistas así como andar en bicicleta”, destacó Turdó.