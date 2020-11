La Municipalidad de Ushuaia acompañó el Compromiso Público de Jóvenes en Defensa de la Soberanía Argentina sobre Malvinas

La subcomisión de Herederos de la Causa Malvinas del Centro de Ex Combatientes de Malvinas en Ushuaia, realizó en la plaza Malvinas la toma de compromiso público en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas. Acompañó el acto la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Asuntos Antárticos y Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia, Lic. Cecilia Fiocchi.

En la ceremonia se renovó la promesa de lealtad a la Patria realizada por el Comandante del Área Naval Austral, Capitán de Navío Marcelo Alejandro Dalle Nogare, a los ex combatientes de Malvinas.

El presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas en Ushuaia, VGM Conrado Zamora, tomó el compromiso público a los hijos e hijas de ex combatientes por el cual aceptan continuar con la lucha de recuperación de soberanía sobre Malvinas. En tanto el coordinador de Asuntos Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia, VGM Walter Batista, realizó la misma pregunta a los nietos de ex combatientes.

De esta manera, desde la capital de Malvinas, tres generaciones ratificaron su compromiso de manera pública junto a familiares, vecinos y vecinas de la ciudad.

El capellán del Área Naval Austral, Pbro. Pablo Caballero, bendijo el pabellón nacional y la bandera provincial que portarán los Herederos de la Causa Malvinas en los actos protocolares en lo que participen.

