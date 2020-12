«Este es un simple homenaje en función de todos aquellos que han ofrendado su vida por esta causa» dijo Harrington

El acto contó con la presencia de los centros de Ex Combatientes, autoridades nacionales, provinciales y municipales de las ciudades de Tolhuin y Ushuaia.

El Municipio de Tolhuin inauguró oficialmente esta mañana la Plazoleta «Veteranos de Malvinas», una obra realizada con fondos propios que fue promesa de gestión trabajada en tiempos de pandemia y, por este motivo, respetando los protocolos vigentes bajo un cupo reducido de personas.

«Tenemos un pedacito de nuestra provincia que no está completo y debemos día a día trabajar como lo hacen los ex combatientes en la causa malvinizadora. De eso hacemos este simple homenaje, porque considero que es simple en función de todos aquellos que han ofrendado su vida por esta causa, por todos los que volvieron y por los que hoy no pueden estar con nosotros», indicó el Intendente Daniel Harrington en su discurso inaugural.

El mandatario agregó: «Vamos a seguir trabajando en esto, y tienen el compromiso del Intendente, del Gabinete y estoy seguro que de todo el cuerpo de Concejales a seguir defendiendo la causa Malvinizadora. Tenemos que defenderla en cada rincón, en cada discusión. Porque somos argentinos y porque nuestra soberanía tiene que valer».

Presidido por el Intendente Daniel Harrington, el acto inaugural fue acompañado por referentes de los Centros de Ex Combatientes de Ushuaia y Río Grande, Generación Malvinas, Herederos de Malvinas, la Senadora María Eugenia Duré, el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales del Gobierno de Tierra del Fuego, la Subsecretaria de Asuntos Internacionales, Legisladores provinciales, el Intendente de Ushuaia Walter Vuoto, el cuerpo de Concejales de Tolhuin y el Gabinete Municipal.

