Bertone: «Melella hizo un discurso alejado de la realidad»

La diputada nacional Rosana Bertone se refirió al discurso de apertura de sesiones de la Legislatura provincial, señalando que «el gobernador hizo un discurso muy prolijo pero alejado de la realidad», y que «no dio respuesta a ninguno de los temas que más preocupan a la comunidad.»

«No entiendo como puede decir que lo desvela la educación pero no explicar cómo es posible que haya clases presenciales en escuelas privadas pero no en las públicas?» se preguntó la ex mandataria y agregó que «eso muestra claramente que en Tierra del Fuego el problema no es la pandemia sino la gestión.»

Bertone también criticó que «el gobernador habla de plan de recuperación del salario pero nada dice del escandaloso aumento de sueldos de funcionarios que creció mucho más que el sueldo de cualquier trabajador público o privado en la provincia. Si hay recursos para aumentar salarios debería empezar por los que menos ganan.»

Además Bertone mencionó que «esta gestión ha aumentado de manera exponencial la cantidad de cargos políticos no solo en la provincia sino en la Ciudad de Buenos Aires donde baten récords de cargos en Casa Tierra del Fuego.»

Respecto de las críticas a la justicia por la paridad de género la Legisladora nacional planteó que «ningún integrante del Consejo de la Magistratura que responde al gobernador hizo nada para garantizar que en el concurso para el Superior Tribunal se tuviera en cuenta la paridad de género porque estaban muy preocupados en cumplirle a Löffler»; y concluyó que «no puede tirar la pelota afuera porque él es responsable.»

