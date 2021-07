Covid-19: El Ministerio de Salud recuerda no concurrir a los Vacunatorios para recibir la segunda dosis si no han sido contactados telefónicamente

El Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS recuerda a la población que las personas que deban ser vacunadas con la segunda dosis contra Covid-19, tanto con la variante Sputnik V como Sinopharm o Astrazeneca, deben esperar a que personal del programa Cuidarnos TDF se contacten con ellos de manera telefónica para informarles su turno. Si no han sido llamados, se solicita que no concurran a los centros de vacunación ya que no tienen turno asignado.

La Subresponsable del Programa de Inmunizaciones, Ariana Benetucci, recordó al respecto que “hemos tenido el caso de varias personas que vinieron al vacunatorio para recibir la segunda dosis sobre todo de Sputnik V sin turno. Les pedimos que si no los hemos llamado no concurran, Todas aquellas personas que ya han sido vacunadas con la primera dosis deben esperar a que personal de Cuidarnos TDF se contacten con ellos para asignarles el turno para la segunda dosis”.

“Esto aplica para todas las variantes de vacuna. En todos los casos estamos aplicando este procedimiento”, agregó.

En relación específicamente a la segunda dosis de Sputnik V, la profesional informó que “con el último cargamento que recibimos logramos aplicar la segunda dosis a las personas que habían recibido la primera dosis hasta el 5 de abril. Es posible que por algún motivo no hayamos podido comunicarnos con algún vecino que haya sido vacunado hasta esa fecha. En ese caso, si alguna persona recibió su primera dosis de Sputnik V hasta el 5 de abril y no fue llamada puede enviar un correo electrónico a vacunacioncovid.tdf@gmail.com”.

“El Plan de Vacunación se viene desarrollando muy bien, de manera ordenada y con toda la celeridad que es posible. A medida que sigan arribando vacunas continuaremos asignando turnos hasta lograr completar la vacunación de la población. Solicitamos paciencia a aquellos que esperan la segunda dosis, sobre todo de Sputnik V que es la más escasa. Los iremos llamando cuando tengamos vacunas disponibles”, finalizó.