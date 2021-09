Tierra del Fuego participó de una nueva Reunión del Consejo Federal de Salud

El Ministerio de Salud de la provincia fue parte de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) en la que se analizó la situación sanitaria del país en base a tres ejes principales, que fueron la situación epidemiológica, la campaña de vacunación contra el Covid-19 y el examen de ingreso a residentes.

Respecto a la situación epidemiológica, el secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, Javier Barrios, destacó que “se vio que en todo el país hay una mejoría de los índices, con una disminución de la mortalidad y de casos positivos”, porque “en todas las provincias se nota un descenso en la positividad de los casos activos, a pesar del ingreso de la variante ‘Delta’ en la Argentina”.

Tras anotar que “hoy tenemos una gran cantidad de casos en Buenos Aires, en CABA y en Córdoba”, el doctor Barrios anotó que “la mayoría de los detectados ‘Delta’ son personas que vienen del exterior del país” y que “aún no hay circulación comunitaria de esta variante”.

En ese marco señaló que se resolvió “seguir con las mismas medidas e ir analizando la evolución de la situación”.

En referencia a la campaña de vacunación, dijo que se acordó “seguir completando las segundas dosis” y que se precisó que “en el país, 4.300.000 personas (mayores de 18 años) todavía no tienen colocadas las primeras dosis, por lo que se nos pidió que hagamos énfasis en la campaña para adherir a quienes no se hayan vacunado con la primera dosis”.

Paralelamente, manifestó que se acordó “seguir completando las segundas dosis para cerrar esquemas, especialmente en personas mayores y en las que tienen factores de riesgo”.

A tales efectos, comentó que “van a llegar al país, durante septiembre, 1.400.000 vacunas, tanto de ‘Pfizer’ como ‘Moderna’, Sputnik V y AstraZeneca; y también se espera que lleguen Sinopharm”.

El funcionario provincia confió que también se está analizando con la CONAIN, que es el ente rector del programa de Inmunización, qué estrategia se arma para los adolescentes de 12 a 17 años, sin factores de riesgo, cosa que se anunciará en breve”.

Por otra parte, comentó que “se está esperando algunos estudios para la aplicación de vacunas a menores de 12 años”, pero aclaró que esto aún está “a la espera de los resultados de eficacia, a fin a de analizar un inicio, en breve, de campaña en esta población”.

Otro de los temas que está evaluando en el seno del COFESA, junto a la Organización Mundial de la Salud, es el relacionado con la aplicación de terceras dosis contra el Covid-19, “pero aún no está definido porque a hasta el momento la OMS considera que no es conveniente su aplicación hasta tanto toda la población del planeta no tenga por lo menos la primera dosis”.

Respecto al ingreso de Residencias, indicó que “ayer (martes) se hizo el examen único a través de la Web, más algunos exámenes provinciales, de Medicina y de otras especialidades de Ciencias Médicas y afines, como Bioquímica, Odontología, etc.”.

Resaltó que dicho proceso evaluatorio tuvo lugar “con todas las normativas de seguridad, encriptación, velocidad en la transmisión”, dijo, para señalar que inclusive “hubo una mesa de ayuda, por inconvenientes y quejas que se registraron en algunos lugares”.

“Esto ya se hizo el año pasado y, obviamente, se va mejorando el procedimiento con el propósito de dar respuestas a quienes procuran alguna vacante para cursar una especialidad”, manifestó el Secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios de la Provincia.

El funcionario destacó la “muy buena adhesión a la convocatoria, con un importante porcentaje de inscriptos que cumplimentaron el examen, con muchas preguntas respondidas; así que ahora seguirá el proceso con la corrección de los exámenes y el orden de mérito, aceptación de cargos, etc”.